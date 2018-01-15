به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسین نواب بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از مشکلات در بحث فقه و هنر عدم گفتگو و مذاکره میان هنرمندان و اهالی فقه است.

وی ادامه داد: برخی موارد هنری از لحاظ فقهی حرام نیست ولی چون این تصور و سوء تفاهم وجود داشته سبب شده تا هنرمندان بر خود تحریم کنند.

مدیر مدرسه اسلامی هنر اظهار داشت: پیش از دوره قاجاریه و ورود هنر مدرن به ایران، هنر و تشیع و شریعت در یک بستر حرکت می‌کردند و نمونه‌های آن در معماری اماکن مقدس و مذهبی ما وجود دارد ولی جدایی بعد از ورود هنر جدید رخ داده است.

میان هنرمندان و اهالی فقه سوء تفاهم وجود دارد

وی گفت: سوء تفاهم میان هنرمندان و اهالی فقه وجود دارد که به راحتی قابل حل است و می‌توان از ظرفیت هنر برای رفع مشکلات کشور استفاده کنیم.

حجت الاسلام نواب افزود: هنر موهبت الهی است و در بسیاری از کشورهای دنیا، دولت‌ها از هنر برای رفع آسیب‌های اجتماعی بهره می‌برند.

وی ادامه داد: زمانی می‌توانیم سیاست‌گذاری صحیحی برای هنر داشته باشیم که ابتدا فقه آن را در کشور حل کرده باشیم چون سیاست‌گذاری در هر کشوری بر مبنای فکری آن نظام صورت می‌گیرد.

رسیدن به زبان مشترک میان فقه و هنر ضروری است

مدیر مدرسه اسلامی هنر افزود: در آمریکا نظام لیبرال دموکراسی و در انگلیس سوسیال دموکراسی حاکم است و نظام ما نیز شیعه و ولایت فقیهی است بنابراین باید برنامه‌ریزی هنری در کشور نیز بر این بنا استوار شود.

وی تأکید کرد: باید حیطه حمایت دولت و حیطه نظارت و سیاست‌گذاری و احکام مربوط به هنر به خوبی تنقیح و تبیین شود تا بتوان برای هنر در کشور برنامه‌ریزی شود.

حجت الاسلام نواب افزود: رسیدن به زبان مشترک میان فقه و هنر ضروری است و اگر این زبان ایجاد شود سوء تفاهمات هم حل خواهد شد.