حمل و نقل حلقه مفقوده ترانزیت و صادرات کالا است

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا واثقی عصر دوشنبه در نشست یک روزه هم اندیشی افزایش ترانزیت در بندر به میزبانی بندرامیرآباد در هتل مروارید افزود: در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال قرار داریم و برای رونق بخشی و توسعه این بخش نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌های لازم هستیم.

وی گفت: یکی از زیرساخت‌های مهم برای عمل کردن شعار سال رهبری و اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، توسعه حمل و نقل ریلی، بندر، دریایی و هوایی است.

مدیرکل هماهنگی اموراقتصادی و بین الملل استانداری مازندران با اشاره به جایگاه بندرامیرآباد در شمال و کل کشور اظهار کرد: بندرامیرآباد به دلیل نزدیکی به ناوگان هوایی، ریلی، جاده‌ای و دریایی ظرفیت و ترکیب چندوجهی مناسبی را دارا است.

واثقی با بیان اینکه حمل و نقل ریلی به دلیل هزینه پایین دارای صرفه اقتصادی بیشتر است؛ یادآور شد: در حمل و نقل، سرعت؛ هزینه و درامد بسیار مهم است و سرمایه گذاران در این بخش با برنامه ریزی وارد می‌شوند.

وی گفت: وجود تولیداتی همچون گل و گیاه، مرکبات، فرآورده‌های دامی و گوشتی ظرفیت بسیار خوبی برای مازندران برای استفاده از حمل و نقل ریلی و دریایی با امنیت بالا برای کالاها است.

مدیرکل هماهنگی اموراقتصادی و بین الملل استانداری مازندران با اشاره به توجه به توسعه حمل و نقل ریلی گفت: توجه به این بخش و تلاش برای رونق بخشی به این حوزه، به اشتغال منطقه کمک می‌کند.

واثقی، همچنین با بیان اینکه مازندران فاقد شرکت‌های حمل و نقل مناسب بین المللی است؛ گفت: باید این شرکت‌ها در مازندران رونق گرفته و فعال شود.

وی افزود: حمل و نقل از جمله اولویت‌های استان مازندران است که امنیت آن برای حمایت از تولید و اتشغال بسیار مهم است و سیاست گذاری استان هم در همین راستا و برای کاهش هزینه‌ها، افزایش امنیت و سرعت در حمل و نقل است.