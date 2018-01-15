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۲۵ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۵۳

مدیرکل امور اقتصادی استانداری مازندران:

حمل و نقل حلقه مفقوده ترانزیت و صادرات کالا است

حمل و نقل حلقه مفقوده ترانزیت و صادرات کالا است

بهشهر- مدیرکل امور اقتصادی استانداری مازندران گفت: حمل و نقل حلقه مفقوده ترانزیت و صادرات کالا است و باید با رونق حمل و نقل، جایگاه لجستیکی با اثرگذاری بالا برای صادرات تعریف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا واثقی عصر دوشنبه در نشست یک روزه هم اندیشی افزایش ترانزیت در بندر به میزبانی بندرامیرآباد در هتل مروارید افزود: در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال قرار داریم و برای رونق بخشی و توسعه این بخش نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌های لازم هستیم.

وی گفت: یکی از زیرساخت‌های مهم برای عمل کردن شعار سال رهبری و اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، توسعه حمل و نقل ریلی، بندر، دریایی و هوایی است.

مدیرکل هماهنگی اموراقتصادی و بین الملل استانداری مازندران با اشاره به جایگاه بندرامیرآباد در شمال و کل کشور اظهار کرد: بندرامیرآباد به دلیل نزدیکی به ناوگان هوایی، ریلی، جاده‌ای و دریایی ظرفیت و ترکیب چندوجهی مناسبی را دارا است.

واثقی با بیان اینکه حمل و نقل ریلی به دلیل هزینه پایین دارای صرفه اقتصادی بیشتر است؛ یادآور شد: در حمل و نقل، سرعت؛ هزینه و درامد بسیار مهم است و سرمایه گذاران در این بخش با برنامه ریزی وارد می‌شوند.

وی گفت: وجود تولیداتی همچون گل و گیاه، مرکبات، فرآورده‌های دامی و گوشتی ظرفیت بسیار خوبی برای مازندران برای استفاده از حمل و نقل ریلی و دریایی با امنیت بالا برای کالاها است.

مدیرکل هماهنگی اموراقتصادی و بین الملل استانداری مازندران با اشاره به توجه به توسعه حمل و نقل ریلی گفت: توجه به این بخش و تلاش برای رونق بخشی به این حوزه، به اشتغال منطقه کمک می‌کند.

واثقی، همچنین با بیان اینکه مازندران فاقد شرکت‌های حمل و نقل مناسب بین المللی است؛ گفت: باید این شرکت‌ها در مازندران رونق گرفته و فعال شود.

وی افزود: حمل و نقل از جمله اولویت‌های استان مازندران است که امنیت آن برای حمایت از تولید و اتشغال بسیار مهم است و سیاست گذاری استان هم در همین راستا و برای کاهش هزینه‌ها، افزایش امنیت و سرعت در حمل و نقل است.

کد مطلب 4200771

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