موضوع خودمختاری منطقه کاتالونیا فعلا منتفی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نخست وزیر اسپانیا از عدم بازگشت وضعیت حقوقی کاتالونیا به منطقه خودمختار خبر داد.

بر اساس این گزارش، «ماریانو راخوی» با اعلام این خبر گفت که بنا بر اصل ۱۵۵ قانون اساسی اسپانیا در خصوص خودمختاری منطقه کاتالونیا، این ایالت تا زمان تعیین رئیس قانونی برای این منطقه، موضوع خودمختاری کاتالونیا ملغی خواهد بود.

لازم به ذکر است در آستانه برگزاری جلسه بازگشایی پارلمان محلی کاتالونیا که قرار است روز ۱۷ ژانویه انجام شود، احزاب جدایی طلب این منطقه از انتخاب کارلوس پیگدکون به عنوان رهبر این منطقه حمایت کرده اند. حمایتی که اکنون منجر به واکنش دولت اسپانیا شده است.

نخست وزیر اسپانیا در واکنش به اعلان حمایت احزاب جدایی طلب کاتالونیا از پوجدمان گفت: اینکه وی (پیگدمون) بخواهد به صورت خود به خود و با کمک میانجیگران یا از طریق راه های دیگر (مجددا) به عنوان رئیس دولت (کاتالونیا) منصوب شود غیرقابل قبول است. برای به قدرت رسیدن، وی باید حضور فیزیکی داشته باشد. اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، ماده ۱۵۵ (قانون اساسی) به قوت خود باقی است.