بسته شدن راه ارتباطی ۶۰ روستا در هشترود بعداز بارش برف و کولاک

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور امیرانلوی عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با وجود تداوم بارش برف و کولاک در منطقه، سایر راه های مواصلاتی باز بوده و تردد در محورهای شهرستان با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

وی افزود: ۳۰ راهدار در قالب ۱۲ تیم مشغول نمک پاشی و امدادرسانی در محورهای اصلی و فرعی هستند و در سایه تلاش راهداران محورهای هشترود به مراغه، میانه و تبریز بازبوده و هیچ گونه مشکل در تردد وجود ندارد.

امیرانلوی با اشاره به آمادگی کامل اداره حمل و نقل جاده ای هشترود افزود: ذخیره نمک و تعمیر و تجهیز ماشین ‌آلات راهداری زمستانی و هماهنگی و تعامل با دستگاه‌ های مختلف از جمله پلیس راه، هلال احمر و اورژانس صورت گرفته است.

وی از مسافران خواست تا قبل از شروع سفر از ایمنی خودروی خود اطمینان حاصل کرده و زنجیر چرخ، لباس گرم، خوراک و سوخت کافی در خودرو به همراه داشته باشند.