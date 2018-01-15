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۲۵ دی ۱۳۹۶، ۱۹:۱۴

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای هشترود خبر داد:

بسته شدن راه ارتباطی ۶۰ روستا در هشترود بعداز بارش برف و کولاک

بسته شدن راه ارتباطی ۶۰ روستا در هشترود بعداز بارش برف و کولاک

هشترود- رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای هشترود از بسته شدن راه دسترسی ۶۰ روستا در محور آتش بیگ این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور امیرانلوی عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با وجود تداوم بارش برف و کولاک در منطقه، سایر راه های مواصلاتی باز بوده و تردد در محورهای شهرستان با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

وی افزود: ۳۰ راهدار در قالب ۱۲ تیم مشغول نمک پاشی و امدادرسانی در محورهای اصلی و فرعی هستند و در سایه تلاش راهداران محورهای هشترود به مراغه، میانه و تبریز بازبوده و هیچ گونه مشکل در تردد وجود ندارد.

امیرانلوی با اشاره به آمادگی کامل اداره حمل و نقل جاده ای هشترود افزود: ذخیره نمک و تعمیر و تجهیز ماشین ‌آلات راهداری زمستانی و هماهنگی و تعامل با دستگاه‌ های مختلف از جمله پلیس راه، هلال احمر و اورژانس صورت گرفته است.

وی از مسافران خواست تا قبل از شروع سفر از ایمنی خودروی خود اطمینان حاصل کرده و زنجیر چرخ، لباس گرم، خوراک و سوخت کافی در خودرو به همراه داشته باشند.

کد مطلب 4200792

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