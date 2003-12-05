توميسلاو ايويچ بامداد يكشنبه از ايران مي رود

به گزارش خبرنگار"مهر" پس از آنكه مسئولان باشگاه پرسپوليس طي دعوتنامه اي ازايويچ خواستند تا به ايران سفركند او روز دوشنبه هفته گذشته وارد كشورمان شد و در طول چند روزگذشته جلسات متعددي را با مسئولان اين باشگاه و سازمان تربيت بدني برگزار كرد.

توميسلاو ايويچ بسيار مشتاق بود تا بازي روزيكشنبه پرسپوليس وذوب آهن را از نزديك تماشا كند اما برنامه هاي كاري او در كرواسي مانع از اين امر شد تا او چند ساعت قبل از شروع اين بازي تهران را به مقصد كشورش ترك كند. سرمربي سابق تيم ملي كشورمان ساعت 2 بامداد روز يكشنبه از طريق فرودگاه مهرآباد ايران را به مقصد كرواسي ترك خواهد كرد.اين درحاليست كه زمان بازگشت او به پرسپوليس هنوز مشخص نشده است.