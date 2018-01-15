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۲۵ دی ۱۳۹۶، ۱۹:۲۷

فرماندار هشترود:

مقابله با فضای مجازی غیرممکن است/ ضرورت آموزش نوجوانان

مقابله با فضای مجازی غیرممکن است/ ضرورت آموزش نوجوانان

هشترود- فرماندار هشترود گفت: مقابله با فضای مجازی غیرممکن است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مستفید عصر امروز دوشنبه در جلسه کار گروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی هشترود با بیان اینکه از صندوق توسعه روستایی برای ایجاد اشتعال وام های کم بهره برای روستاییان پرداخت خواهد شد، اظهار داشت: فعالیت های تکمیل و توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، معادن، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی، فرش دستبافت و توسعه شرکت های دانش‌بنیان، شامل استفاده از این منابع هستند.

وی افزود: دهیاران و شوراها نیز متقاضیان درخواست وام را به سمت فعالیت های زود بازده هدایت کنند.

مستفید در ادامه گفت: توجه جدی به کاهش آسیب های اجتماعی یک اصل مهم در سطح جامعه است.

وی با بیان اینکه همه تلاش ما باید در راستای حل مشکلات آموزشی و فرهنگی در حوزه های مختلف باشد  بر ارتقای سطح دانش و آگاهی جامعه برای شناسایی و جلوگیری از وقوع آسیب های اجتماعی تاکید کرد.

مستفید گفت: مقابله با فضای مجازی غیرممکن است از این رو با احساس مسئولیت، با برنامه ریزی درست و اصولی مسیر آن را متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی هدایت کنیم.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هشترود نیز در این جلسه گفت: برای طرح های تولید صنایع دستی در روستاها برای ایجاد اشتغال در سطح روستاها حمایت های لازم خواهد شد.

کد مطلب 4200804

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