ضرورت آگاهی بخشی و ارائه آموزش های لازم درخصوص خودکشی

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر نادری عصر امروز دوشنبه در جلسه بهداشت با موضوع کمیته برون بخشی و درون بخشی پیشگیری از خود کشی گفت : عوامل مختلفی در زندگی افراد جامعه ازجمله فشار زندگی، ناامیدی، مشکلات شخصی، روحی روانی، مسایل مالی و شغلی وامثال این می تواندمنجر به آسیب های اجتماعی ازجمله خودکشی شود که در صورت آگاهی بخشی و ارائه آموزشهای لازم و به موقع وتوجه به افراد و امید دادن به آنان می توان شاهد کاهش آسیب های اجتماعی شد.

وی افزود : همه ما وظیفه داریم در رابطه با ایجاد نشاط و شادابی در جامعه و کاهش آسیب های اجتماعی برنامه های مناسبی تدارک دیده وتلاش کنیم.

نادری اظهار داشت : تحکیم بنیان خانواده با ارائه آموزشهای لازم با استفاده از مشاوران مجرب و کاربلد و توجه به جوانان و نوجوانان از دیگر اقدامات موثر در کاهش آسیب های اجتماعی می تواند باشد که در این خصوص نیز باید به صورت جدی تلاش کرد.

وی گفت: شناسایی و درمان بموقع اختلالات روحی روانی یکی از مهمترین راههای پیشگیری از این معضل اجتماعی است .

هر خودکشی حداقل برای ۶ نفر دیگر تاثیر بدی دارد

جواد بابایی سرپرست شبکه بهداشت و درمان هشترود نیزدر این جلسه افزود: مدیران و معلمین باید با مدیریت و آموزش های صحیح در سطح مدارس به عنوان بازوان جامعه به اصلاح مشکلات اجتماعی و روانی در خانواده پرداخته و در این حوزه نیز ورودی جدی داشته باشند.

وی افزود : هر خودکشی حداقل برای ۶ نفر دیگر تاثیر بدی دارد از این رو مدیران باید در آگاه سازی دانش آموزان تلاش کنند.

وی گفت : امروز بحث غنی سازی اوقات فراغت جوانان از اهمیت خاصی برخوردار است و برنامه های اوقات فراغت باید با براساس نیازسنجی، علاقه مندی و مشارکت خود جوانان و دانش آموزان در حوزه های مختلف برنامه ریزی شود.

وی گفت : پر کردن ساعات بعد از مدرسه به روشی هدفمند و منظم، از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی از طریق دانش آموزان پیشگیری می کند.

بابایی گفت : کارهایی که دانش آموز در اوقات فراغت انجام میدهند می تواند مسیر زندگی آنها را عوض کند.

وی گفت: ارائه آموزش های لازم و آگاهی بخشی ازجمله کاهش آسیب های اجتماعی است.