موگرینی و الجبیر درباره برجام رایزنی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه از دیدار فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی در شهر بروکسل خبر داد.

موگرینی در این دیدار از تمایل ریاض برای تقویت روابط خود با اتحادیه اروپا استقبال کرد و تأسیس دفتر ویژه این اتحادیه در عربستان را نشانه ای از این تمایل دانست.

فدریکا موگرینی همچنین در ادامه این دیدار با اشاره به ماهیت روابط فیمابین، به بررسی راه های تعمیق روابط و همکاری های مشترک با الجبیر پرداخت.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه عربستان درباره موضوعاتی از قبیل فرایند سازش، سوریه، عراق، یمن، لبنان، برجام و شورای همکاری خلیج فارس نیز رایزنی کردند.