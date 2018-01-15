سفیر آمریکا به وزارت خارجه نیجریه احضار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نیجریه نیز پس از آفریقای جنوبی امروز دوشنبه سفیر آمریکا را در اعتراض به اظهارات توهین آمیز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به وزارت خارجه این کشور احضار کرد.

این اقدام در اعتراض به اظهارات توهین آمیز ترامپ علیه مهاجران آفریقائی به انجام رسیده است.

ترامپ روز پنجشنبه گذشته در ادامه سیاست‌های ضدمهاجرتی خود در یک نشست رسمی در کاخ سفید با اشاره به ورود مهاجران از کشورهایی چون السالوادور، هائیتی و برخی کشورهای آفریقایی گفته بود: چرا ما این مردم از کشورهایی که .... هستند را به اینجا راه می‌دهیم؟

وی در همان نشست در واکنش به سخنان سناتور دموکرات ریچارد دوربین که در دفاع از مهاجرپذیری صحبت کرد، گفت که آمریکا باید در پی اعطای اقامت به مهاجران از کشورهایی مثل نروژ باشد.

لازم به ذکر است بسیاری از کشورهای آفریقایی نسبت به سخنان موهن ترامپ علیه مردم این قاره معترض شده و خواستار عذرخواهی رئیس جمهوری آمریکا از مردم آفریقا شده اند.