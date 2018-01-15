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۲۵ دی ۱۳۹۶، ۲۱:۵۸

مدیر کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری:

اشیای تاریخی در چهارمحال و بختیاری کشف شد

اشیای تاریخی در چهارمحال و بختیاری کشف شد

شهرکرد- مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری گفت: اشیای تاریخی دوره اسلامی در چهارمحال و بختیاری کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری، بهمن عسگری سوادجانی افزود: فرماندهی یگان حفاظت استان چهارمحال و بختیاری با همکاری پلیس آگاهی شهرستان بن و کسب دستور مقام قضایی، موفق به کشف و ضبط پنج عدد شی تاریخی در منزل یک متخلف آثار تاریخی در شهرستان بن شد.

وی اظهار داشت: طی این عملیات تعدادی اشیاء غیر مجاز نیز کشف و ضبط شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری افزود: از این تعداد اشیای کشف شده، دو عدد شی اصلی و مربوط به دوران اسلامی است.

کد مطلب 4200880

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