اشیای تاریخی در چهارمحال و بختیاری کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری، بهمن عسگری سوادجانی افزود: فرماندهی یگان حفاظت استان چهارمحال و بختیاری با همکاری پلیس آگاهی شهرستان بن و کسب دستور مقام قضایی، موفق به کشف و ضبط پنج عدد شی تاریخی در منزل یک متخلف آثار تاریخی در شهرستان بن شد.

وی اظهار داشت: طی این عملیات تعدادی اشیاء غیر مجاز نیز کشف و ضبط شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری افزود: از این تعداد اشیای کشف شده، دو عدد شی اصلی و مربوط به دوران اسلامی است.