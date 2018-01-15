ژنرال دانفورد: به حفظ رابطه با پاکستان متعهد می مانم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جوزف دانفورد» ژنرال نیروی دریایی و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که همچنان به حفظ رابطه آمریکا- پاکستان متعهد است؛ رابطه ای که طی هفته های اخیر به علت تشدید فشارهای واشنگتن بر اسلام آباد برای سرکوب شبه نظامیان وابسته به گروههای تروریستی و تعلیق کمکهای امنیتی آمریکا به پاکستان به تیرگی گرائید.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در سفر خود به بروکسل به گروهی از خبرنگاران گفت: «آیا در حال حاضر ما با همه چیز موافق هستیم؟ نه ما نیستیم. اما آیا ما به یک رابطه مؤثرتر با پاکستان متعهد هستیم؟ بله ما هستیم. و من از آن [رابطه] دست نمی کشم».

دانفورد در ادامه افزود: «من نمی خواهم آشکارا درباره این رابطه صحبت کنم چون به تلاش برای بهبود این رابطه متعهد هستم و باور دارم که گفتگوی دوجانبه میان ارتش دو کشور به ریاست ژنرال وُتل و با کمک گاه به گاه ژنرال ماتیس وزیر دفاع، خودم و سایر مقامات رویکرد بجا و درستی است».

این در حالی است که پاکستان همچنان یک گذرگاه مهم و حساس برای تجهیزات نظامی آمریکا بشمار می رود و برای تجهیز نیروهای نظامی آمریکایی و غیرآمریکایی اختصاص یافته است که درگیر جنگی ۱۶ ساله در افغانستان هستند.

اوایل ماه میلادی جاری، دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از قصور پاکستان در مقابله جدی با شبه نظامیان وابسته به گروههای تروریستی، طرح تعلیق کمک امنیتی ۲ میلیارد دلاری واشنگتن به اسلام آباد را اعلام کرد.

پس از آنکه واشنگتن کمکهای امنیتی خود به پاکستان را به حالت تعلیق درآورد و «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا مقامات اسلام آباد را به دروغ و نیرنگ متهم ساخت، «خواجه محمد آصف» وزیر خارجه پاکستان اظهار داشت که رفتار و سلوک واشنگتن در قبال این کشور آسیای غربی همانند «دوستی است که همواره خیانت می کند».

در همین رابطه «عمران خان» رهبر مخالفان دولت کنونی پاکستان نیز اظهار داشت: «زمان آن فرارسیده است که پاکستان از اتحاد با آمریکا خارج شود و حضور دیپلماتیک و اطلاعاتی آمریکا را در این منطقه استراتژیک و حساس کاهش دهد».

گفتنی است که واشنگتن با متهم کردن مقامات پاکستان به «بازی دوگانه»، ادعا می کند که اسلام آباد به «طالبان افغانستان» و شبه نظامیان وابسته به «شبکه حقانی» برای ایجاد آشوب و اغتشاش در افغانستان کمک می کند.

اسلام آباد با رد این ادعاها، آمریکا را متهم می کند که حرمت دهها هزار تلفات و قربانیان این کشور در نبرد علیه تروریسم را رعایت نمی کند.