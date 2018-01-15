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۲۶ دی ۱۳۹۶، ۰:۵۳

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:

۶۷درصد مشاغل ایجاد شده در سال گذشته به زنان رسید

۶۷درصد مشاغل ایجاد شده در سال گذشته به زنان رسید

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: سال گذشته ۷۵۰ هزار شغل ایجاد شد که ۶۷ درصد از این میزان را زنان به خود اختصاص دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار در هفتمین نشست نمایندگان زن اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی PUIC، گفت: زنان سهم بسزایی در جامعه و مشارکت در سیاستگذاری‌های جمهوری اسلامی ایران دارند و در فرهنگ اسلامی نیز نقش زنان، محترم شمرده شده است، همچنین قرآن کریم برخورد شایسته‌ای با زنان دارد و کتب آسمانی دیگری مانند تورات به نقش مهم زنان اشاره کرده است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بیان کرد: زنان نباید به عنوان اغواکننده به گناه شناخته شوند و در این زمینه جامعه اسلامی به نگاه جدیدی نسبت به زنان نیاز دارد، ما نیاز داریم که همکاری‌های عملی با یکدیگر داشته باشیم تا نتیجه آن را در بهبود وضعیت زنان و کودکان بیش از پیش مشاهده کنیم.

ابتکار بیان کرد: زنان می‌توانند در ارتقاء صلح نقش مثبتی داشته باشند اما اکنون در بسیاری از درگیری‌ها زنان و کودکان قربانی می‌شوند و نیاز به توجه جدی برای اصلاح وضع موجود است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه در یمن زنان و کودکان بیش از همه آسیب می‌بینند و در میانمار نیز همین وضعیت را شاهد هستیم، گفت: در عراق نیز داعش جنایات زیادی را علیه زنان مرتکب شد که خوشبختانه مسلمانان برای رفع بلای داعش به خوبی عمل کردند.

ابتکار با اشاره به اینکه در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد که بخش زیادی از رأی‌دهندگان را زنان تشکیل می‌دادند، اظهار داشت: ایران از جامعه مدنی پویایی برخوردار است و زنان نیز در مجلس شورای اسلامی ایران حضور دارند و دولت برای افزایش مشارکت زنان بیش از پیش برنامه‌هایی دارد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه در سال گذشته ۷۵۰ هزار شغل ایجاد شد که ۶۷ درصد از این میزان را زنان به خود اختصاص دادند و در بخش هنر و ورزش نیز زنان ایرانی حضور فعالانه‌ای دارند، بیان کرد: به یقین می‌توانیم جایگاه زنان را در مجلس شورای اسلامی و جامعه ارتقاء دهیم.

کد مطلب 4200925

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    نظرات

    • عباس IR ۰۶:۲۴ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
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      مردان چکار کنند برن سماق بمکند
    • محمد IR ۰۹:۲۱ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
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      این خوشحالی ندارد مردان بیکار زنان با کار این دقیقا سبک زندگی کولی هاست که زنان کار می کنند و مردان می خورند با این تفاوت که فرهنگ آنها با این مشکلی ندارد اما زنان ما با مردان بی کار ازدواج نمی کنند

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