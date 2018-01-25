صنعتی برای افزایش درآمد در روستا/ بازار فرش وگلیم ایلام رونق گرفت

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: صنایع دستی در استان ایلام مقوله ای است که اهمیت آن در سال های اخیر به عنوان صنعتی درآمدزا و تاثیرگذار در رشد اقتصادی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. در بین صنایع دستی گلیم نقش برجسته نیز نامی آشنا در استان و کشور بوده و حتی آوازه جهانی دارد.

انواع صنایع دستی را می توان به صنایع دستی جامعه عشایری، صنایع دستی جامعه روستایی و نیز صنایع دستی جامعه شهری تقسیم کرد. صنایع دستی استان ایلام با تاریخ غنی و پرفراز و نشیب خود قسمت عمده ای از احتیاجات منطقه را تامین کرده و مازاد آن به خارج از استان صادر می شود.

البته این صنعت با توجه به رشد و توسعه در کشور، در استان ایلام کماکان مانند دیگر صنایع تحول زیادی پیدا نکرده است که علت اصلی این امر عدم حمایت مالی و نبود امکانات مالی پیشه وران است.

استان ایلام در سال های اخیر به جهت ویژگی های اجتماعی و فرهنگی استعداد خوبی در رشد تولید صنایع دستی از خود نشان داده است، اختراع هنر گلیم نقش برجسته از سوی یک بانوی ایلامی مهمترین رویداد فرهنگی و صنعتی استان ایلام است که نشان دهنده مستعد بودن جوانان ایلامی در تولید و یا اختراع صنایع دستی جدید و معرفی آن به جهان است.

۳۳ رشته صنایع دستی در ایلام فعال است

نورالدین محسنی معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در استان ایلام ۳۲ رشته فعال صنایع دستی وجود دارد.

وی گفت: مشکلی که در حوزه صنایع دستی با آن مواجه هستیم در بحث فروش محصولات صنایع دستی است که جایگاه خود را در کشور و به تبع در سطح جهان پیدا نکرده است.

وی افزود: در رشته فعال صنایع دستی استان تنوع محصولات وجود دارد، اما متاسفانه در راستای فروش محصولات با مشکل مواجه هستیم زیرا سهم ما از بازارهای صنایع دستی جهان روزبه روز کمتر می شود.

معضلات حوزه صنایع دستی در ایلام

وی اضافه کرد: در حال حاضر تولید کنندگان صنایع دستی هم به عنوان تولید کننده و هم فروشنده محصول هستند که خود این به عنوان یک معضل به شمار می رود. تولید کنندگان نباید دغدغه فروش محصول را داشته باشند که در استان این مشکل وجود دارد. اکثر کارگاه داران و فعالان حوزه صنایع دستی ما یا خانم های خانه دار و یا افرادی هستند که توان مراجعه به شهرهای دیگر برای بازاریابی محصول ندارند.

وی تصریح کرد: در راستای حل این مشکل باید بخش خصوصی وارد کار شود، بعضی از سیاست های مسئولان استان نیز دخیل در این کار است زیرا متاسفانه صنایع دستی به روشی تعریف شده که هم تبلیغات و هم فروش محصول فقط باید از طریق میراث فرهنگی صورت گیرد.

معاون صنایع دستی استان ایلام افزود: این حوزه به صورت فرا اداره ای است، بسیاری از سازمان ها باید دست به دست هم دهند که در این صنعت هنری بتوانیم پیشرفتی داشته باشیم و هم این که به عنوان منبع درآمدی برای استان باشد.

لزوم استفاده از مرزی بودن استان برای معرفی صنایع دستی

وی گفت: با توجه به این که استان ایلام شاهراه ورود عتبات عالیات است، این خود به عنوان بهترین موقعیت برای استان محسوب می شود چراکه از این طریق هم می توانیم صنعت توریسم را در استان گسترش دهیم و هم این که صنایع دستی استان را بیشتر معرفی کنیم.

محسنی افزود: در اربعین حسینی در شهرستان ها و خود استان امسال ۲ نمایشگاه صنایع دستی برپا شد. در هر شهرستانی نیز یک نمایشگاه محصولات صنایع دستی برپا شد اما این کافی نیست زیرا از استان ما در طول سال تردد زوار را داریم در این راستا تلاش ما این است که در مهران بازارچه صنایع دستی برپا کنیم که این خود بستگی به این دارد که بخش خصوصی وارد کار شود.

وی افزود: نیازمند ورود بخش خصوصی در این جهت هستیم که اگر این اقدام صورت گیرد قطعا برپایی بازارچه صنایع دستی در مهران جزو برنامه های اصلی است همچنین در استان بازارچه صنایع دستی ایلام در ایام دهه فجر افتتاح خواهد شد.

صادرات ۷.۶ میلیون دلاری صنایع دستی استان ایلام

وی تصریح کرد: صادرات صنایع دستی استان در ۹ ماهه اول سال ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بوده است که این خود رقم بسیار خوبی است.

معاون صنایع دستی ایلام افزود: گلیم نقش برجسته در آثار معنوی کشور ثبت ملی شده است. هم اکنون نیز در تلاش هستیم که نشان جغرافیایی گلیم نقش برجسته را در استان بگیریم.

وی گفت: تقریبا برنامه های خوبی در این جهت انجام و برای شهر جهانی استارت این کار نیز زده شده زیرا شهر جهانی برای یک محصول نیازمند زیرساخت های گردشگری و فرهنگی است.

وی افزود: بزرگترین مشکل در حوزه گلیم نقش برجسته که با آن مواجه هستیم عدم حضور بخش خصوصی است. از لحاظ تنوع محصول و تعداد گلیم نقش برجسته مشکلی در این راستا نداریم ولی از لحاظ کیفیت یک سری نواقص وجود دارد.

وضعیت فرش استان ایلام

جمیل شوهانی معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت و معدن استان ایلام نیز در خصوص کیفیت فرش دستباف استان در بازراهای داخلی و خارجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرش دستباف استان قدمت بسیار زیادی دارد و از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی افزود: این محصول به کشورهای حاشیه خلیج فارس و بعضا کشورهای اروپایی از جمله کشور آلمان، ایتالیا، چین و حتی به کشور آمریکا نیز صادر می شود.

شوهانی تصریح کرد: فرش دستباف به صورت تضمینی در استان تولید می شود، یعنی تشکل هایی مانند شرکت فرش یا اتحادیه روستایی به صورت متمرکز مواد اولیه در اختیار بافنده قرار می دهند و بافنده به صورت دستمزدی کار می کند، بعد فرش بافته شده به شرکت سازنده منتقل می شود.

شوهانی اضافه کرد: در استان ایلام ۱۸ تعاونی روستایی در شهرستان وجود دارد، ۳ واحد صنفی در این راستا در استان فعالیت دارد و همچنین سازمان صنعت و معدن نیز به عنوان متولی عمل می کند.

وی گفت: در حوزه فرش کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز فعالیت دارند.

۲۸۰ مجوز تاسیس کارگاه قالیبافی

وی ادامه داد: ۱۴ تشکل و نهاد در حوزه تولید فرش دستباف در استان فعالیت می کنند و بیش از ۱۴ هزار بافنده در استان ایلام شناسایی شده که از این تعداد بیش از ۱۰ هزار نفر تحت آموزش بافندگی مقدماتی فرش قرار گرفته اند و بیش از ۲۱۳ کلاس دوره آموزشی در این راستا برگزار شده است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت و معدن استان ایلام گفت: همچنین تاکنون بیش از ۲۸۰ مجوز تاسیس کارگاه قالیبافی در استان صادر شده است.

شوهانی اضافه کرد: از سال ۸۲ تاکنون ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار در قالب اعتبارات قرض الحسنه ای، مشاغل خانگی، زودبازده در قالب اعتبارات در این حوزه پرداخت شده است.

رشد تولید فرش در استان ایلام

وی با اشاره به اینکه تولید فرش در سال گذشته بیش از شش هزار و ۵۱۸ مترمربع بوده است، گفت: این میزان نسبت به سال های گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت و معدن استان ایلام افزود: در ۹ ماهه امسال نیز سه هزار و ۶۱۳ مترمربع فرش در استان تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد رشد داشته است.

وی گفت: بیش از ۴۵۰۰ بافنده در استان تحت پوشش بیمه خاص قالیبافان هستند، در بیمه قالیبافان دولت ۲۰ درصد از بیمه را پرداخت می کند و بافنده فقط ۷ درصد دستمزد سالانه را پرداخت می کند.

شوهانی با اشاره به اعتبارات و تسهیلات این حوزه گفت: هم اکنون اعتبارات خاصی در حوزه مشاغل خانگی و روستایی را دولت ابلاغ کرده است که برنامه ما در پرداخت تسهیلات این است که در حوزه مشاغل تعداد خاصی را به صورت تسهیلات قرض الحسنه ای و کارمزد ۴ درصد پوشش دهیم.

وی افزود: در حدود ۲۰۰ نفر تاکنون در این جهت شناسایی کرده ایم، پرونده آنها تکمیل و آماده معرفی به بانک جهت دریافت تسهیلات است. اعتباری نزدیک به ۲ میلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته شده است.