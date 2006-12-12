تمجید رویترز از تلاش محققان ایرانی برای کشف رموز درمانی زعفران

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه مشهد تحقیقات گسترده ای درخصوص کنترل عصاره زعفران برای جلوگیری از پیشرفت سرطان، کاهش فشار خون و کمک به درمان افسردگی آغاز کرده اند.

رویتر در این خصوص نوشت: ایرانیان باستان از گیاه ارزشمند زعفران برای تقویت قوای جنسی بهره می بردند و اکنون دانشمندان در حال بررسی چنین رابطه ای هستند.

این خبرگزاری افزود: دانشگاه مشهد تاکنون آزمایشاتی بر روی حیوانات و هم چنین آزمایشات اولیه ای برروی انسان انجام داده است.

رویتر به نقل از جلیل توکلی افشار رییس تحقیقات ایمونو ژنتیک دانشگاه مشهد نوشت: تحقیقات آزمایشگاه این مرکز نشان داد که عصاره زعفران می تواند از پیشرفت سرطان در انسان جلوگیری کند، با این حال هنوز باید مطالعات بیشتری در این زمینه انجام شود.

رویتر می افزاید: ایران کشور نخست و بی رقیب تولید زعفران در جهان است و در این میان اسپانیا در رتبه دوم جهان جای دارد.

بر اساس این گزارش شاید تنها و مهمترین مشکل ایران درخصوص صادرات زعفران، فروش 90 درصدی آن به شکل «فله» باشد که از این بابت سود قابل توجهی از دست ایران خارج می شود.