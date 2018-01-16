لاریجانی بر افزایش همکاری های اقتصادی کشورهای اسلامی تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس صبح امروز سه شنبه در سیزدهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی اظهار کرد: در این اتحادیه محورهای مختلفی را برای همکاری کشورهای اسلامی مورد نظر گرفته ایم؛ یکی از این موارد، ایجاد سازوکارهایی برای همگرایی بیشتر جهت توسعه اقتصادی بیشتر است. انتظار است که در این اجلاس، تمرکز بیشتری روی این موضوع داشته باشیم.

وی افزود: در زمینه حقوق بشر اسلامی، بحث هایی خوبی شده و توجه به این سمت رفته که ما دارای مبانی قوی در این زمینه هستیم.

لاریجانی در ادامه همچنین حضور زنان و مساله خانواده در توسعه کشورها را مهم و تاثیرگذار ارزیابی کرد.