بايد عزم عمومي جامعه را براي پيشرفت به ياري طلبيد.

خطبه هاي نمازجمعه اين هفته تهران با حضور قشرهاي مختلف مردم تهران به امامت آيت الله امامي كاشاني امام جمعه موقت تهران در دانشگاه تهران برگزار شد

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به گزارش خبر نگار سياسي مهر ، خطيب جمعه تهران در خطبه اول نماز با اشاره به احاديث تاريخي، عصر حاضر را عصر طلوع مجدد و تلالؤ دوباره آفتاب درخشان اسلام بر شمرد و گفت: اسلام پس از افول ناشي از فساد مردم اينك از ايران اسلامي طلوع كرده و به زودي ستم و فساد استكبار و صهيونيست‌ها را با درخشش آفتاب خويش از ميان خواهد بردآيت الله امامي كاشاني به تصويب برنامه چشم‌انداز 20 سال كشور و تدوين برنامه پنج ساله چهارم توسعه اشاره كرد و گفت: تدوين و تصويب اين قوانين كه تمامي جنبه‌هاي نظام را شامل مي‌شود امري واقعي است كه نيازمند خو گرفتن مردم با اين اصول استعضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد: بايد با يك تفكر جمعي و انساني و رفتاري درست و بدون خودرايي و خودپسندي و پرهيز از شعارهاي نامناسب در مجلس، در نماز جمعه و اماكن ديگر براي آباداني ايران اسلامي همت گماشتوي گفت: اگر بناست اين برنامه پياده شود بايد تمامي سليقه‌ها خالصانه در راه خدا و رفاه عمومي مردم از آن پيروي كنندامام جمعه تهران خاطرنشان كرد: در كشوري كه مي‌خواهد برنامه‌اي حساب شده را پياده كند بايد تمامي سليقه‌ها كنار رود و همه بايد از نظامي كه قانونش اسلام است و از يك رهبري ديني برخوردار است تبعيت نمايندامامي كاشاني احترام متقابل را در تمامي عرصه‌ها، راه پيشرفت و وحدت دانست و گفت: اسلام اگر بخواهد در اين سرزمين طلوع كند نياز به ملتي آگاه دارد كه ايرانيان با استعدادي كه دارند بايد با توجه به تقوي اين فرصت تاريخي را از دست ندهند