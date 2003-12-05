بسياري از هنرهاي سنتي منزلت خود را از دست داده اند

دكتر مظفر بختيار در حال حاضراستاد ادبيات دانشگاه تهران است كه سال ها در كشور چين و خاور دور زندگي كرده و استاد دانشگاه پكن و دانشگاه "هانكوك"در سئول بوده و عمري به تحقيق و تدريس پرداخته است . كتاب " مرقع ني نامه جامي " به خط ميرعلي هروي تحت نظارت دكتر بختيار منتشرشده است . وي در زمينه خوشنويسي آثار متعددي دارد . آخرين اثر وي " اسپلندر آو ايران " است و رساله " وجوه اشتراك در خوشنويسي ايران و چين " كه در موسسه تحقيقات " هوانگ جو آرت فانديشن " به زبان چيني منتشر شده است . همچنين دكتر بختيار كتابي در دست تهيه دارد كه در آن به بررسي احوال و آثار ميرزا غلام رضا اصفهاني مي پردازد .

دكتر مظفر بختيار در گفتگوبا خبرنگار هنري " مهر " با اشاره به اين مطلب گفت : خوشنويسي ، دبيري ، هنر انشا و نويسندگي از هنرهاي دوره اسلامي و ايران باستان است . به همين سبب هميشه در تاريخ خوشنويسي مبدا اين هنر را آسماني و الهي مي دانند و در متون قديم ، هميشه خوشنويسي را به يكي از قديسين و ائمه منسوب مي كردند كه اين نمودار تقدس آن است .

وي افزود : امروزه متاسفانه با ورود وسايل و ابزار جديد در دنيا ، بسياري از هنرهايي كه در قديم ارزش خاص داشتند و امروز قسمتي از جنبه تكنيكي آنها را ماشين مي تواند اجرا كند ، مقام و منزلت خود را از دست داده اند . تا قرن گذشته ، خوشنويسي يكي از امتيازات و ارزش هاي شخصي بود و به عنوان هنري تراز اول و يكي از مقولات مهم ارزشي براي زنان و مردان محسوب مي شد.