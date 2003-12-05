مجلس در زمينه بند 7 قطعنامه 598 كار خاصي نمي تواند انجام دهد

محسن تركاشوند عضو نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي همزمان با سالروز متجاوز شناخته شدن عراق به خاك ايران در 18 آذر 1370 در گفت وگو با گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر اظهار داشت : موضوع متجاوز شناخته شدن عراق به خاك جمهوري اسلامي ايران موضوعي است كه مي توانست بسيار زودتر از آن تاريخ و حتي در ابتداي جنگ تحميلي صورت گيرد ، با توجه به شواهد وقرائني كه وجود داشت عراق به خاك ايران تجاوز كرده است.

وي افزود: به نظر من علت اينكه بسيار دير اين موضوع اعلام شد ، آن هم سه سال پس از پايان جنگ، به ضعف ديپلماسي ما در مقطع اوليه جنگ برمي گردد كه به علت برخي مشكلات نتوانستيم از برخي حقوق مسلم خود در آن برهه استفاده كنيم. از سوي ديگر علت دير تصويب شدن اين موضوع در سازمان ملل برمي گردد به عدم مقبوليت جمهوري اسلامي در جامعه جهاني ، يعني ما از حمايت دنيا در پشت سر خود برخوردا ر نبوديم .

عضو كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در مورد بند 7 قطعنامه 598 كه در مورد پرداخت خسارات وغرامتهاي جنگ عراق عليه ايران است گفت : متاسفانه اين بند از قطعنامه 598 تا كنون بنا به عللي عملي نشده است.

تركاشوند خاطر نشان ساخت: اينكه كشورهاي ديگر مثل كويت پس از جنگ سال 1991 با عراق توانست غرامت و خسارت خود را با مكانيسم هاي مختلف از كشور متجاوز يعني عراق بگيرد نشانه قوي بودن دستگاه ديپلماسي و يا قدرت اين كشور نبوده بلكه آنها از حمايت جامعه جهاني در پشت سر خود برخوردار بودند واين كشورها با حمايت از كويت توانستند اين كشور را در رسيدن به حق وحقوق خود رهنمون سازند.



وي افزود: به نظر من هر زمان مي توان موضوع پيگيري حق وحقوق و غرامت را از عراق مطرح و پيگيري كرد ، به نظر مي رسد هم اكنون با توجه به پذيرش پروتكل الحاقي از سوي ايران و تغيير ديد جامعه جهاني نسبت به جمهوري اسلامي وقت آن رسيده كه اين موضوع دريافت غرامت از عراق در موضوع كار نهادهاي تصميم گيرنده در اين زمينه قرار گيرد.

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي در مورد عملكرد مجلس در اين زمينه تصريح كرد: مجلس به عنوان مجري سياست خارجي نيست كه بخواهد در اين زمينه تصميم گيري نمايد . سياست هاي نظام در مواردي مثل اين مورد در دست مجلس نيست و در نقاط ديگري در اين زمينه تصميم گيري مي شود.



تركاشوند خاطر نشان ساخت: آخرين دفعه اي كه قرار بود وزير امور خارجه استيضاح شود يكي از دلايل استيضاح آقاي خرازي همين موضوع دريافت غرامت وخسارت از عراق بود وليكن ناگهان موضوع استيضاح ناگهان از سوي نمايندگان پس گرفته شد ، اين نشان دهنده اين موضوع است كه كانونهاي قدرتي وجود دارند كه نمي خواهند به موضوعات اين چنيني رسيدگي شود .به نظر من بايستي عدم توجه به موضوع دريافت غرامت وخسارت از عراق در مورد جنگ تحميلي را از اين كانونهاي قدرت پرسيد و گرنه مجلس در اين زمينه به نظر من نمي تواند كارخاصي انجام دهد.