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۲۶ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۱۳

فرمانده انتظامی استان همدان خبرداد:

کشف ۱۰۷ راس دام قاچاق در فامنین

کشف ۱۰۷ راس دام قاچاق در فامنین

همدان - فرمانده انتظامی استان همدان از کشف ۱۰۷ راس دام قاچاق و فاقد مجوز بهداشتی در شهرستان فامنین خبر داد.

سردار بخشعلی کامرانی صالح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مامورن انتظامی شهرستان فامنین با کنترل محورهای مواصلاتی و ایست و بازرسی به ۲ دستگاه خودروی کامیون حامل دام مشکوک و برای بررسی آنها را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی های صورت گرفته از کامیون ها تعداد ۱۰۷ راس دام قاچاق و فاقد مجوز بهداشتی و حمل کشف شد.

سردار کامرانی صالح بیان کرد: در این راستا ۲ نفر متهم دستگیر که با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی همچنین از کشف کالای قاچاق در شهرستان کبودراهنگ خبر داد و اظهار کرد: ماموران در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا به دو دستگاه خودرو کامیون و سواری مشکوک شده و آن‌ها را متوقف کردند.

وی با بیان اینکه در این عملیات، کالای قاچاق کشف و توقف شد، گفت: در بازرسی از این خودروها، یک‌هزار و ۵۱۶ دست لباس و مقادیری لوازم آشپزخانه خارجی کشف شد.

فرمانده انتظامی استان همدان ارزش کالاهای کشف شده را بیش از ۲۸۰ میلیون ریال برآورد کرد و افزود: در این عملیات خودروهای حامل کالای قاچاق توقیف و دو نفر متهم نیز تحویل مرجع قضایی شدند.

کامرانی صالح همچنین از کشف کالای قاچاق خارجی در شهرستان رزن خبر داد و اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان رزندر راستای اجرای طرح مبارزه باقاچاق کالا و ارز، در محور رزن- آوج، یک دستگاه خودروی باری مشکوک را متوقف  کردند.

وی با بیان اینکه دربازرسی از این خودرو ۷ راس گوساله بدون مجوز  کشف و ضبط شد، گفت: ارزش دام کشف شده ۲۹۰ میلیون ریال است.

فرمانده انتظامی استان همدان در ادامه با اشاره به دیگر اقدامات صورت گرفته بیان کرد: در اجرای طرح نظارت بر واحدهای صنفی و اماکن عمومی از ۸۰ واحد صنفی مختلف از جمله خواربارفروشان و دکه‌های عرضه و توزیع سیگار در شهرستان قروه درجزین بازدید شد.

 وی افزود: در این بازرسی‌ها یک‌هزار و ۶۰۰ نخ سیگار قاچاق وخارجی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان همدان از مردم درخواست کرد هر گونه موارد مشکوک را به پلیس از طریق تلفن ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 4201464

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