جلسه توميسلاو ايويچ با معاون فني سازمان تربيت بدني برگزار شد

به گزارش خبرنگار "مهر" در ابتداي اين جلسه علي كفاشيان ضمن خيرمقدم وتشكر ازحضورتوميسلاوايويچ در ايران به بيان وضعيت فعلي فوتبال ايران پرداخت و با مناسب توصيف كردن زمينه هاي همكاري ايويچ با فوتبال كشورمان ازاو خواست تا كمك هاي فني وعلمي خود را شامل حال فوتبال كشورمان كند.

پس ازآن توميسلاو ايويچ نيز ضمن تشكر از معاون فني سازمان تربيت بدني، به اهدافش ازسفربه ايران اشاره كرد و ابراز اميدواري كرد كه فوتبال ايران با داشتن استعداد هاي فراوان وپتانسيل موجود بتواند درآينده اي نزديك جايگاه اصلي خود درفوتبال آسيا و جهان را پيدا كند. وي همچنين زمينه هاي پيشرفت و ترقي فوتبال كشورمان را مناسب توصيف كرد و از مسئولان ورزش ايران خواست تا بيشتراز پيش به اين استعداد ها توجه كنند.

سرمربي سابق تيم ملي كشورمان دربخشي از صحبت هايش گفت : من به دعوت باشگاه پرسپوليس به ايران سفركرده ام و درطول اقامت چند روزه اي كه دركشورشما داشتم شناخت خوبي از وضعيت چند سال اخير فوتبال ايران پيدا كردم. با توجه به پتانسيل هاي موجود احساس مي كنم در صورت برنامه ريزي مدون مي توان باشگاه پرسپوليس را به بالاترين سطح ممكن درفوتبال آسيا وجهان رساند.

ايويچ درادامه صحبت هايش افزود : تا آنجايي كه من اطلاع دارم باشگاه پرسپوليس داراي بيش از 30 ميليون هوادار است كه اين تعداد تماشاگر در دنياي فوتبال بي سابقه است و حتي باشگاههاي بزرگي مثل منچستريونايتد ، نيوكاسل و رئال مادريد از اين نعمت بزرگ محروم هستند.

در پايان اين جلسه علي كفاشيان ضمن تشكر ازحضور ايويچ درايران مطالبي را در مورد چگونگي همكاري توميسلاو ايويچ با تيم هاي ملي ايران بيان كرد و از او خواست در صورت توان به تيم هاي ملي فوتبال ايران خصوصا تيم ملي اميد كمك كند كه با توجه به شرايط سني ايويچ و موقعيت كاري او در خارج از ايران بعيد به نظر مي رسد او توان همكاري با تيم هاي ملي فوتبال ايران را داشته باشد.