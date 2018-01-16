تهران از روابط گسترده، صمیمی و راهبردی با بغداد استقبال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز سه‌شنبه در دیدار سلیم عبدالله الجبوری رییس مجلس عراق با بیان اینکه خوشبختانه در سال‌های اخیر روابط و همکاری‌های ایران و عراق در سایه اخوت و برادری رو به توسعه بوده است، گفت: باید با اهتمام بیشتر در راستای توسعه، تقویت و استحکام همه جانبه مناسبات و همکاری‌های فی‌مابین تلاش کنیم.

روحانی افزود: توسعه روابط بانکی در روند گسترش روابط اقتصادی و تجاری دو کشور حائز اهمیت است و بانک‌های مرکزی ایران و عراق باید همکاری‌ها و رایزنی‌ها در این راستا را ادامه دهند.

رییس جمهور پیروزی‌ها و موفقیت‌های دولت و ملت عراق در مبارزه با تروریسم و شکست توطئه دشمنان برای ایجاد تفرقه میان مردم این کشور را مهم ارزیابی کرد و اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان عراقی واحد و عدم تغییر در مرزهای جغرافیایی کشورهای منطقه است.

روحانی با بیان اینکه دولت و ملت ایران همواره در کنار، دولت و ملت عراق بوده و خواهد بود، ادامه داد: امروز در عراق زمان تثبیت پیروزی‌ها و حرکت برای توسعه این کشور و دیگر کشورهای منطقه است و امیدواریم ملت عراق با حضور گسترده خود در انتخاباتی آزاد، موفقیت دیگری را در مردم‌سالاری در این کشور رقم بزنند.

رییس جمهور همچنین با بیان اینکه امروز جهان اسلام با مشکلات و مسایل فراوانی مواجه است، گفت: هیچ راهی جز همکاری و کمک به یکدیگر برای حل این مشکلات وجود ندارد و امیدواریم گفتگوها، همفکری‌ها و هماهنگی کشورهای اسلامی در سطوح مختلف ادامه داشته باشد.

سلیم عبدالله الجبوری رییس مجلس عراق نیز در این دیدار سخنان رئیس جمهور کشورمان در سیزدهمین نشست اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی را در راستای حل مشکلات جهان اسلام مدبرانه و مثبت ارزیابی کرد و گفت: امروز جهان اسلام با مسایل بسیار دردناکی روبروست و راهی جز تعامل سازنده و همکاری میان کشورهای اسلامی برای حل مشکلات وجود ندارد.

رییس مجلس عراق نقش جمهوری اسلامی ایران در حل و فصل مسایل و مشکلات منطقه را سازنده و مثبت دانست و خاطر نشان کرد: اهتمام و نقش‌آفرینی ایران در راستای حل و فصل مسایل و مشکلات جهان اسلام، بسیار قابل تقدیر است.

الجبوری با اشاره به پیروزی‌های دولت، ملت و ارتش عراق در مبارزه با تروریسم با حمایت ها و کمک‌های ایران، افزود: امروز عراق در آستانه مرحله جدیدی قرار دارد و ما خواستار ادامه کمک‌ها و حمایت های جمهوری اسلامی ایران در مسیر توسعه ثبات و سازندگی عراق، هستیم.