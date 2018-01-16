۷۰۰۰ دانش آموز زرندی آموزش های ایمنی را فرا گرفتند

مسعود مومنی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه عصر دیروز یک واحد مسکونی در زرند آتش گرفت، اظهارکرد: این حادثه خسارت جانی نداشت ولی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان خسارت مالی بر جای گذاشت.

وی با عنوان اینکه در این حادثه که خانه به شدت از داخل سوخته است و دیوار های آن را کامل دوده فرا گرفته است، تصریح داشت: وسایلی از جمله ال سی دی، یخچال، فرش و... در این حادثه سوخته و از بین رفته اند.

رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی زرند با اشاره به اینکه با وجود اینکه چندین ساعت از این حادثه می گذرد ولی علت این حادثه هنوز در حال بررسی است، ابرازداشت: در صورتی که تایید شود این ساختمان بعد از این آتش سوزی امکان زندگی و استحکام لازم در آن وجود ندارد باید از ابتدا دوباره این ساختمان ساخته شود.

وی با عنوان اینکه همشهریان زرندی باید نکات ایمنی در مقابله با حوادثی مانند آتش سوزی را فراگرفته بگیرند، ادامه داد: در سال جاری بیش از هفت هزار نفر دانش آموز زرندی آموزش های لازم در مقابله با آتش سوزی را در مدرسه و نمایشگاه آتش نشانی دیده اند.