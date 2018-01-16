شناسایی۳۰۰۰بیمار صعب العلاج در اراک/ ۱۷۰۰نفر به ام.اس مبتلا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زارعی روز سه شنبه در نشست رسیدگی به امور بیماران خاص شهرستان اراک اظهار داشت: در شرایط رکود و تورم کنترل امور بیماران خاص از دست خارج می شود و اگر بتوانیم به مسائل درمانی آنها توجه داشته باشیم کمک بزرگی برای آنها محسوب می شود.

وی افزود: تاکید ما بر تداوم گره گشایی از مشکلات بیماران خاص است زیرا تنها دغدغه این افراد باید بیماری آنها باشد و سایر مسائل بر درد آنها اضافه نکند، در این راستا آنگونه که باید نتوانسته ایم نیاز این قشر از جامعه را برطرف کنیم اما تمام تلاشمان را در راستای کمک به آنها به کار گرفته ایم.

معاون سیاسی امنیتی فرماندار اراک خاطرنشان کرد: براساس آمار ارائه شده ازسوی مجمع حمایت از بیماران کلیوی شهرستان اراک، ۱۹۰ بیمار کلیوی در این شهرستان شناسایی شده اند که از این تعداد ۷۵ بیمار زن و ۱۱۵ بیمار مرد هستند و از میان این قشر ۵۵ بیمار در روستا و ۱۳۵ نفر در شهر سکونت دارند.

زارعی تصریح کرد: براساس آمار ارائه شده توسط مجمع حمایت از بیماران مبتلا به ام.اس شهر اراک نیز تعداد یک هزار و ۷۵۱ بیمار مبتلا به ام.اس در اراک شناخته شده اند که از این تعداد یک هزار و ۵۳ بیمار در شهر اراک و ۵۸ بیمار در روستا سکونت دارند، همچنین از این تعداد یک هزار و ۳۳۸ بیمار زن و ۴۱۳ بیمار مرد هستند.

وی ادامه داد: طبق آمار انجمن حمایت از بیماران مبتلا به تالاسمی، بیماران تالاسمی شهرستان اراک در حال حاضر ۷۶ بیمار شناسایی شده است که از این تعداد ۳۶نفر مرد و ۴۰نفر زن هستند.

معاون سیاسی امنیتی فرماندار اراک عنوان کرد: تعداد بیماران صعب‌العلاج شناسایی شده در سطح شهرستان اراک تعداد سه هزار و ۳۷ نفر هستند که از این تعداد یک هزار و ۳۵۲ بیمار مرد و یک هزار و ۶۸۵ بیمار زن هستند و در میان این جمعیت آماری ۱۵۹ کودک وجود دارد.

زارعی بیان کرد: شناسایی منطقه سکونت بیماران خاص یاری رسان ما در برنامه ریزی می شود تا بتوانیم با شناخت فاکتورهای این مناطق اقدامات لازم را اعمال کنیم و آمار دقیقی به مسئولان مربوطه ارائه دهیم.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه استان مرکزی و به ویژه شهر اراک قطب ارائه خدمات درمانی در میان استان های همجوار شناخته شده درخواست داریم که به سهمیه درمانی این استان توجه شود زیرا براساس ارکان شرعی و انسانی نمی توانیم از پذیرش بیماران سایر استان ها امتناع کنیم.