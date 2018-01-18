به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، امین مقومی در بازدید معاون عمرانی استاندار قم، مدیرکل راه و شهرسازی و مدیرکل ورزش و جوانان قم از مجموعه فرهنگی ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم اظهار داشت: این مجموعه دارای زمینی به مساحت ۳۲ هزار و ۸۱۷ متر مربع واقع در منطقه پردیسان قم است که با رویکرد ورزش‌های حرفه‌ای، همگانی و خانواده محور طراحی شده است.

وی با اشاره به ورزش‌های پیش بینی شده در این مجموعه ورزشی بیان داشت: در طرح این مجموعه، فضاهایی از قبیل سالن چند منظوره ورزشی با زیربنای ۴ هزار و ۱۱۶ متر مربع، سالن ورزش‌های رزمی با زیربنای ۸۸۴ متر مربع و سالن فرهنگی ورزشی کودکان با زیربنای هزار و ۸۰۰ مترمربع لحاظ شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم اضافه کرد: این مجموعه ورزشی علاوه بر فضاهای مستقل؛ دارای فضاهای روباز ورزشی از قبیل زمین تنیس خاکی به مساحت ۸۰۸ متر مربع، زمین چمن مصنوعی به مساحت هزار و ۲۵۰ متر مربع، پیست اسکیت به مساحت ۶۳۶ مترمربع و مجموعه مینی گلف به مساحت ۹۷۰ متر مربع می‌باشد.

وی افزود: جهت رفاه حال استفاده کنندگان در این مجموعه یک واحد رستوران به مساحت ۲۰۰ متر مربع و یک واحد کافی شاپ به مساحت ۱۰۰ متر مربع دیده شده است و از دیگر ویژگی‌های این مجموعه می‌توان به پیست پیاده‌روی به مساحت هزار و ۵۲۶ متر مربع و پیست دوچرخه سواری به مساحت ۳ هزار و ۳۶۵ متر مربع و فضای سبز مجموعه به مساحت ۶ هزار و ۸۲۰ مترمربع اشاره کرد.

مقومی گفت: سازمان نظام مهندسی استان قم در اسفندماه ۱۳۹۵ نسبت به برگزاری مناقصه عمومی جهت انتخاب پیمانکار احداث دیوار محوطه و زیرسازی محوطه مجموعه اقدام کرد که عملیات اجرایی آن توسط برنده مناقصه یعنی شرکت صادق بشیر در اواخر اسفند ۱۳۹۵ آغاز و در تاریخ ۱۷ دی‌ماه سال جاری تحویل موقت پیمان شامل احداث دیوار محوطه، احداث سردر و زیرسازی محوطه انجام شد.

وی همچنین بیان داشت: احداث عملیات سازه سالن چند منظوره ورزشی نیز از اوایل فروردین‌ماه ۱۳۹۶ توسط شرکت طرح و ساخت نیماد که برنده مناقصه برگزارشده در اسفند ۹۵ بود، آغاز و عملیات اجرایی آن به همراه ساخت سازه سکوها در پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد قرار دارد.

وی عنوان کرد: تحویل موقت سازه سالن چند منظوره و سکوهای آن در اواخر دی‌ماه سال جاری صورت گرفت و در حال حاضر مناقصه پروژه تکمیل عملیات معماری و تأسیسات سالن چند منظوره ورزشی در حال برگزاری می‌باشد.

تأکید بر تکمیل پروژه‌ها نیمه تمام با کمک بخش خصوصی

معاون امور عمرانی استاندار قم نیز در این بازدید ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت فیزیکی مطلوب این مجموعه ورزشی اظهار داشت: جای خوشحالی است که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در عرصه احداث مجموعه ورزشی وارد میدان شده و تاکنون نیز با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته پیشرفت فیزیکی خوبی را شاهد هستیم که امیدواریم این مسیر تا پایان کار ادامه یابد.

محسن بهشتی ابراز داشت: این مجموعه ورزشی می‌تواند نیازهای ورزشی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را که بالغ بر ۵ هزار نفر هستند، پاسخ دهد و از طرفی نیز اهالی منطقه پردیسان می‌توانند از ظرفیت‌های خوب این مجموعه فرهنگی ورزشی استفاده کنند.

وی گفت: سیاست دولت در پروژه‌های این گونه واگذاری به بخش خصوصی است و امروز نیز یکی از اولویت‌های استان، تکمیل پروژه‌ها نیمه تمام با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است که امیدواریم با تکمیل شدن این مجموعه ورزشی از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان قم، سرانه فضاهای ورزشی در استان نیز افزایش یابد.

معاون استاندار قم، از مدیران کل دستگاه‌های مرتبط از جمله اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل ورزش و جوانان که در این بازدید حضور داشتند خواست تا همکاری و مساعدت لازم را با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در راستای تکمیل نمودن هر چه زودتر این پروژه بزرگ ورزشی داشته باشند.