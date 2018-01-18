گلستان برنامه اشتغال روستایی و شهرستانی ندارد/کاهش اخراج کارگران

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- زهرا بهرامی: دولت تدبیر و امید در سال گذشته بر رفع موانع تولید واحدهای صنعتی و اشتغال‌زا متمرکز شده بود اما امسال پس از پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب و نامگذاری امسال به نام سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» دولت هم اعتبارات حوزه اشتغال در بخش های مختلف را افزایش داد و در قالب اجرای طرح های فراگیر و مشاغل خرد و اشتغال روستایی تسهیلات قابل توجهی را به بخش کارآفرینی اختصاص داد.

با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان در خصوص برنامه های اشتغال برای رفع معضل بیکاری و کاهش بیش از ۱۱ درصدی نرخ بیکاری استان به گفتگو نشستیم.

سعید مازندرانی با تایید اینکه در سال های اخیر نه تنها مشکل اشتغال استان حل نشده بلکه بیشتر هم شده به دلایل این مشکل اشاره کرد و به خبرنگار مهر گفت: میزان ورود افراد به بازار کار در گلستان در سال های اخیر نه تنها کم نشده بلکه افزایش هم داشته و به ۳۹ تا ۴۰ درصد هم رسیده است.

وی با بیان اینکه بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در گلستان ۱۸.۵ درصد است، افزود: اگر اشتغال ناقص و بیکاری پنهان را هم درنظر بگیریم آمار بیشتر از ارقام اعلام شده است.

ورود زنان به بازار کار رشد داشته است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان با بیان اینکه همچنان شاهد رشد ورود زنان به بازار کار در استان هستیم، گفت: آمار ثبت نام متقاضیان در مراکز کاریابی و طرح کارورزی نشان می دهد فشار خواسته های اشتغالی استان و کشور در خانم ها بیشتر است.

وی با یادآوری اینکه نرخ بیکاری زنان هم نسبت به مردان در استان بالاتر است، ادامه داد: از بین ۵۵۰ نفری که امسال در طرح کارورزی در گلستان جذب شده اند، ۷۰ درصد خانم ها هستند و ۶۳ درصد متقاضیان طرح های مشاغل خانگی از سوی بانوان گلستانی ارائه شده است.

مازندرانی با بیان اینکه امسال ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی در گلستان پرداخت می کنیم و دو هزار شغل در استان ایجاد می شود، اضافه کرد: اولویت پرداخت تسهیلات با فارغ التحصیلان دانشگاهی و طرح های خاصی است که توجیهات فنی دارند.

۶ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۰ میلیارد تومان طرح به بانک ها معرفی و ۶ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است، تصریح کرد: سال گذشته سهم گلستان از تسهیلات مشاغل خانگی کشور یک میلیارد تومان بود که امسال با ۲۰ برابر افزایش به ۲۰ میلیارد تومان رسیده است.

ظرفیت شناسی در حوزه اشتغال استان انجام نشده و هنوز به طور هیجانی با موضوع اشتغال برخورد می کنیم و کارهای نرم افزاری اشتغال خوب انجام نشده است مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان خاطرنشان کرد: تجربه ما در سال های قبل نشان می دهد انحراف اشتغال در مشاغل خانگی بالاست و در برخی سال ها تا ۳۰ درصد هم انحراف داشته ایم.

وی به دلایل انحراف هم اشاره و بیان کرد: برخی از مشاغل در فروش و بازاریابی با مشکل مواجه می شوند و راهکار آن ایجاد بازارچه های دائمی تولیدات محلی و مراکز فروش نمایشگاهی است.

مازندرانی با بیان اینکه برخی از شهرداری های استان بازارچه های دائمی فروش محصولات را احداث کرده اند اما هنوز در گرگان در مورد کیفیت مکان بازارچه به توافق نرسیده ایم، اظهار کرد: ایجاد بازارچه های دائمی فروش محصولات نیازمند تعامل دستگاهی بین شهرداری، شورا، میراث و سایر دستگاه های اجرایی است.

مشاغل خانگی از حمایت بیمه ای برخوردار نیستند

وی با بیان اینکه مشاغل خانگی از حمایت های بیمه ای برخوردار نیستند، گفت: در سال های گذشته مشاغل خانگی دارای معافیت های بیمه ای بوده اند که امسال قطع شده و متاسفانه ممکن است همین امر (بیمه نبودن افراد) باعث شود، شغل ایجاد شده را شغل اصلی خود ندانسته و بعد از مدتی پول را به جای دیگری سوق دهند.

وی با تاکید بر اینکه باید نظارت ها در حوزه ایجاد و پایداری شاتغال در استان افزایش یابد، افزود: بخش قابل توجهی از این نظارت ها به پیش از پرداخت تسهیلات و نظارت های دستگاه متولی که طرح ها را معرفی می کنند باز می گردد.

سال گذشته سهم گلستان از تسهیلات مشاغل خانگی کشور یک میلیارد تومان بود که امسال با ۲۰ برابر افزایش به ۲۰ میلیارد تومان رسیده است مازندرانی تاکید کرد: اگر اهلیت افراد مورد توجه دستگاه متولی قرار گیرد و شغل های اشباح شده در استان از اولویت معرفی طرح ها خارج شوند می توان به کاهش انجراف در مشاغل خانگی بیش از پیش امید داشت.

وی با تاکید بر اینکه مشاغل نو باید در اولویت ایجاد اشتغال استان قرار گیرد از کم کاری دستگاه های اجرایی در کارهای فکری، برنامه ریزی و پژوهشی انتقاد کرد و ادامه داد: متاسفانه در گلستان نتوانسته ایم شرکت های مشاوره ای قوی در آموزش و تولید و ... پرورش دهیم و هنوز شرکت های واسط و پشتیبان ما فعال نیستند و با حد ایده آل خیلی فاصله داریم.

وی با انتقاد از اینکه هنوز ظرفیت شناسی در حوزه اشتغال در استان انجام نشده، گفت: ما هنوز به طور هیجانی با موضوع اشتغال برخورد می کنیم و کارهای نرم افزاری اشتغال هنوز خوب انجام نشده است.

دولت رقیب بخش خصوصی نیست

مازندرانی با تاکید بر اینکه باید برنامه اشتغال روستایی، منطقه ای و شهرستانی در استان نداریم و باید تدوین آن در دستور کار قرار گیرد، بیان کرد: هرچند سند آمایش به طور کلی توصیه هایی برای اشتغال در استان دارد اما خط سِیر در پیشرفت و توسعه استان خیلی کلان است و نیم نگاهی به هر سه بخش گردشگری، صنعت و کشاورزی دارد و تلاش کرده همه بخش ها را حفظ کند.

وی با یادآوری اینکه نرخ بیکاری گلستان در سال های گذشته کاهش یافته و از ۱۳.۸ به ۱۱.۶ درصد رسیده است و اخراج کارگران از کارگاه ها نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد کاهش داشته، خاطرنشان کرد: این آمار نشان فعالیت هایی انجام شده اما با استانداردهای جامعه توسعه یافته و رفاهی مردم خیلی فاصله داریم و بازار تغییر کرده و دیگر بازارهای سنتی پاسخگو نیست.

مازندرانی متذکر شد: بحث اصلی این است که باید نگرش های ما در حوزه اشتغال تغییر کند و مردم و بخش خصوصی مشارکت ها را بیشتر کنند و ادارات و سازمان ها در تسهیل سازی و سهولت فضای کسب و کار و همچنین تقویت فرهنگ کارآفرینی گام های موثرتری بردارند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه اگر دولت نتواند مشکلات کسب و کار در جامعه را کاهش دهد و قوانین تامین اجتماعی، کار و مالیات اصلاح نشود نمی توان به تسهیل سازی و روان سازی کسب و کار و تقویت فرهنگ کارآفرینی امید داشت، بیان کرد: دولت نباید رقیب بخش خصوصی باشد بلکه سازمان ها و ادارات باید برای سهولت فضای کسب و کار تلاش کنند و هرکس تلاش کند نقش خود را به خوبی انجام دهد.