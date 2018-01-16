برگزاری ۳۱ کارگاه آموزشی در مناطق حاشیه شهرهای آذربایجان غربی

حسن دوستی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این کارگاه های آموزشی با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین استان برگزار می شود افزود: از این تعداد تاکنون ۲۳ کارگاه آموزشی برگزار شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون هشت کارگاه آموزشی نیز در حال برگزاری است اظهارداشت: تاکنون دو هزار و ۵۰۰ نفر از این کارگاه های آموزشی که توسط تبلیغات اسلامی استان برگزار شده بهره مند شده اند.

دوستی تحکیم بنیان خانواده، طلاق، اعتیاد از اهم موضوعات این کارگاه های آموزشی است عنوان کرد: تداوم این کارگاه های آموزشی در راستای ساماندهی مناطق حاشیه شهرها ضروری است.

کارشناس آموزش و پژوهش تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه در قالب این طرح روحانیون با حضور بین مردم مناطق حاشیه و کارگاه های آموزشی در این راستا به بیان دیدگاه و نظرات و راهکارهای لازم در این خصوص می پردازند گفت: در این راستا نسبت به پاسخگویی مسائل و مشکلات شرعی و دینی آنها اقدام می شود.

دوستی توسعه زیرساخت‌های دینی و مذهبی در مناطق حاشیه‌نشین را از دیگر عوامل موثر در پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی در این مناطق عنوان کرد و بیان داشت: برگزاری کلاس‌های قرآن و معارف و احداث اماکن فرهنگی، تفریحی و ورزشی می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی مناطق حاشیه‌نشین استان موثر باشد.