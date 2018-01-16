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۲۶ دی ۱۳۹۶، ۱۹:۴۰

رئیس فدراسیون بسکتبال:

می‌خواهیم مستقیم به المپیک ۲۰۲۰ صعود کنیم

می‌خواهیم مستقیم به المپیک ۲۰۲۰ صعود کنیم

رئیس فدراسیون بسکتبال گفت: به دنبال این هستیم تا با قهرمانی در آسیا و کسب مجوز جام جهانی بسکتبال، سهمیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو را کسب کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین طباطبایی درباره هدف گذاری فدراسیون بسکتبال برای تیم ملی و انتخاب کادر فنی جدید گفت: برای انتخاب سرمربی جدید تصمیمی نگرفته ایم. در حال تشکیل کادر فنی و آسیب شناسی هستیم تا بعد از بررسی اوضاع و تقویت کادر، بازی های بهتری انجام بدهیم.

وی افزود: باید برای بازی های آسیایی جاکارتا هم برنامه ای را تدوین کنیم. هدفمان این است که در این مسابقات به فینال راه یابیم. در حال برنامه ریزی هستیم و ان شاءالله تیم خوبی روانه این رقابتها می کنیم.

رئیس فدراسیون بسکتبال در ادامه تاکید کرد: فدراسیون جهانی بسکتبال از سال ۲۰۱۷ شرایط سهمیه بندی برای المپیک را تغییر داده است و این سهمیه ها در ۶ پنجره به دست می آید. اولین مرحله از مجوز کسب سهمیه المپیک، صعود به جام جهانی است. اگر بتوانیم قهرمان آسیا شویم و به جام جهانی برسیم، مستقیم به المپیک هم راه می یابیم. هدفمان این است که در همین بازه زمانی سهمیه المپیک ۲۰۲۰ را بگیریم.

کد مطلب 4201917

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