به گزارش خبرنگار مهر، رامین طباطبایی درباره هدف گذاری فدراسیون بسکتبال برای تیم ملی و انتخاب کادر فنی جدید گفت: برای انتخاب سرمربی جدید تصمیمی نگرفته ایم. در حال تشکیل کادر فنی و آسیب شناسی هستیم تا بعد از بررسی اوضاع و تقویت کادر، بازی های بهتری انجام بدهیم.

وی افزود: باید برای بازی های آسیایی جاکارتا هم برنامه ای را تدوین کنیم. هدفمان این است که در این مسابقات به فینال راه یابیم. در حال برنامه ریزی هستیم و ان شاءالله تیم خوبی روانه این رقابتها می کنیم.

رئیس فدراسیون بسکتبال در ادامه تاکید کرد: فدراسیون جهانی بسکتبال از سال ۲۰۱۷ شرایط سهمیه بندی برای المپیک را تغییر داده است و این سهمیه ها در ۶ پنجره به دست می آید. اولین مرحله از مجوز کسب سهمیه المپیک، صعود به جام جهانی است. اگر بتوانیم قهرمان آسیا شویم و به جام جهانی برسیم، مستقیم به المپیک هم راه می یابیم. هدفمان این است که در همین بازه زمانی سهمیه المپیک ۲۰۲۰ را بگیریم.