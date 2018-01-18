«طرب نامه شهر خیال» اثری کمدی‌- تراژدی است/ ماجرای پژوهشگری مقروض

کیوان نخعی کارگردان نمایش «طرب نامه شهر خیال» که در تماشاخانه ارغنون روی صحنه است درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نمایش «طرب نامه شهر خیال» قرار است در روزهای ۲۸ و ۲۹ دی ماه نیز در قالب بخش «به علاوه تئاتر فجر» سی و ششمین جشنواره تئاتر فجر در سالن شماره یک تماشاخانه ارغنون به صحنه برود. این اثر نمایشی حاصل جمع آوری و سامان یافتن اشعار پراکنده ای است که من در طول سال ها نوشته بودم.

وی ادامه داد: تلاش کردم در نگارش این اثر نمایشی اشعار عامیانه ای را که در باره معضلات اجتماعی نوشته بودم در یک قالب داستانی قرار دهم و مسایل مورد نظرم را در بستری نمایشی به تصویر بکشم البته این نمایش ترکیبی از نظم و نثر است و به شیوه نمایش هایی آیینی و سنتی طراحی و اجرا شده است.

نخعی یادآور شد: در نمایش «طرب نامه شهر خیال» از شیوه های مختلف نمایش ایرانی مثل تعزیه، نقالی، تخت حوضی و برخی شعرهای پیش پرده خوانی که در گذشته مورد استفاده قرار می گرفته است، بهره برده ایم. تلاش ما این بوده که در این نمایش لزوم اهمیت دادن به پژوهشگران و هنرمندان مورد توجه قرار گیرد. مخاطبان این نمایش از کودکان ۸- ۹ ساله تا افراد بزرگسال هستند و همه اقشار می توانند با بخش های مختلف کار ارتباط برقرار کنند چون نمایش در عین اینکه اثری کمیک است، رویکردی تراژیک نیز دارد.

این کارگردان تئاتر درباره داستان نمایش توضیح داد: نمایش داستان شیر هنرمندی است که وارد یک شهر می شود اما یک موش از او زورگیری کرده و کیف او را که حاوی پژوهش های تعزیه و نسخ نمایش های سنتی است به سرقت می برد. شیر به دادگاه می رود اما به این دلیل که سهل انگاری کرده و از وسایلش مراقبت نکرده است، محکوم می شود و باید خسارت نیز پرداخت کند. او مجبور می شود برای کسب درآمد نمایش اجرا کند اما چون او یک پژوهشگر است و تخصصش کارگردانی نیست کارهایش مدام رد می شوند. در نهایت شیر تصمیم می گیرد به جای اجرای تئاتر یک کتاب آشپزی بنویسد که مورد اقبال قرار می گیرد و ۱۵ بار تجدید چاپ می شود اما ...

وی در پایان درباره صحنه پردازی نمایش بیان کرد: تلاش کردیم صحنه پردازی نمایش سبُک و راحت باشد به همین منظور ما تنها با چهارپایه و یک چارچوب که در نمایش کاربردهای مختلفی دارد، کار می کنیم. همه اتفاقات نمایش و بازی سازی ها و حتی تعویض لباس ها نیز در صحنه اتفاق می افتد بنابراین زیاد به دنبال نمایش دکوری بزرگ نبودیم چون نقش بازیگران در نمایش از اهمیت زیادتری برخوردار است.

علیرضا ناصحی، علی یدالهی، داود معینی کیا، مجید آهنگران، علی بیک محمدی، صفورا خوش طینت، صائب دادو، شیدا رزم شعار بازیگران نمایش «طرب نامه شهر خیال» هستند که پنجشنبه و جمعه ۲۸ و ۲۹ دی ماه ساعت ۱۹:۳۰ در قالب جشنواره تئاتر فجر در تماشاخانه ارغنون به صحنه می رود.