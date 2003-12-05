آزاد سازي املاك واقع در طرح هاي عمراني در الويت است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكتر محمود احمدي نژاد درمراسم ديدار با شهروندان منطقه 7 تهران در جمع خبرنگاران گفت : مشكل املاك واقع در طرحها همواره يكي از مسائل مهم شهروندان تهران است كه به علت مسائل عاطفي و اجرايي مشكلات زيادي براي مردم ايجاد مي كند به همين علت شهرداري تهران به زودي براي رفع اين مشكل با تصويب يك بخشنامه كارشناسي و اصولي به منظور تسريع در خريداري اين املاك در رفع اين مشكل وارد عمل مي شود .

وي ادامه داد : طرحها و پروژهاي عمراني عموما در زمانهاي طولاني به نتيجه مي رسد و بسياري از آنها پروژهاي 20 تا 30 ساله هستند ، املاك زيادي در مسير اين پروژها قرار دارند كه عموما راه ، پل ، مدرسه ، بيمارستان ، دانشگاه و يا طرحهاي فرهنگي ، تجاري و يا فضاي سبز هستند كه به علت وجود اين طرح ها عده زيادي از شهروندان در بلاتكليفي بسر مي برند .

وي گفت : شهروندان مالك اين املاك اجازه ساخت و ساز را ندارند و در صورتيكه بخواهند آنها را بفروشند با قيمت بسيار كمتري از املاك مجاور خريدو فروش مي شود به همين علت بسياري از اين املاك باقي مي مانند تا فرسوده شوند اين مسئله علاوه بر ايجاد مشكل براي شهروندان مديريت شهري را نيز با فشارهاي زيادي مواجه كرده است .

شهردار تهران ادامه داد : با توجه به اهميت اين موضوع از 2 ماه گذشته يك هيات كارشناسي براي بررسي اين مشكل و پيدا كردن راهكارهاي آن در شهرداري مامور شده اند كه اميدورايم تا يك ماه آينده نتيجه بررسي آن در قالب يك بخشنامه جديد بتواند بخش مهمي از اين مسئله مهم و اساسي را در تهران حل كند .

دكتر احمدي نژاد اضافه كرد : شهردار تهران به دلايل زيادي قادر نيست يك كار 20 يا 30 ساله را در يك دوره 2 تا 3 ساله به انجام برساند و خريداري همه املاك واقع در طرحها در كوتاه مدت ميسر نيست اما تا حد امكان تلاش مي كنيم تا پيچيدگيهاي اين مشكل را به لحاظ قانوني حل كنيم .

وي گفت : مشكل عمده ديگر شهروندان تهران كه در مراجعات حضوري مطرح مي شود مسئله عوارض ساخت و ساز است كه به علت نبود قانون مشخص و جامع با تصميمات موردي و مقطعي و نوسانات فراوان روبرو شود به طوريكه كه در فاصله كوتاهي عوارض ساخت وساز در يك محدوده مكاني چند برابر مي شود .

وي افزود : براي رفع اين مشكل شوراي شهر تهران قانوني را به تصويب رسانده است كه بر اساس آن كليه هزينه هاي مربوط به ساخت و ساز در تهران به صورت يك جدول مشخص تعيين شده است اين مصوبه از اين پس به طور دقيق در تهران انجام مي شود و هيچ كس حق تخلف و اعمال سليقه در مورد عوارض ساخت و ساز و جريمه تخلفات را ندارد .

شهردار تهران ادامه داد : تنها درموارد خاص با حكم كميسيون ماده 100 (كميسيون ساخت و ساز يا كميسيون ماده 5 جرايم تخلفات ) ممكن است تغييراتي در پرداخت جرايم و عوارض ساخت و ساز اعمال شود و در بقيه موارد هيچ كس حق تخلف از اين مصوبه را ندارد .

وي گفت : شهرداران مناطق موظف به اجراي اين مصوبه هستند و فقط در موارد خيلي جزيي و تخلفات كوچك مي توانند اعمال نظر كنند و اگر مسوولي درمورد اين عوارض ساخت و ساز تخفيف قائل شود بايد خودش مابه التفاوت آن را جبران كند .

احمدي نژاد گفت : با توجه به اين مصوبه از اين پس همه معافيتهاي ساخت و ساز لغو مي شود و تنها براي ايثارگران براي يك بار تا يك سقف مشخص معافيت اعمال مي شود.

وي اضافه كرد : عده زيادي از مراجعه كنند گان به شهرداري خواستار اشتغال در اين سازمان هستند كه متاسفانه امكان جذب نيرو در شهرداري وجود ندارد و با وجود اينكه علاقمنديم در اين زمينه به مردم كمك كنيم شرمنده مردم هستيم .

وي گفت : شهرداري تهران امكان جذب نيرو و استخدام افراد جديد را ندارد و در صورتيكه جايي خالي شود از طريق اعلام عمومي و برگزاري آزمون اقدام مي شود البته گروه مشاوران جوان شهرداري مشغول تدوين طرحي هستند كه بر اساس آن بتوانيم بخشي از كارهاي پيماني را به مهندسان جوان واگذار كنيم كه پس از آماده شدن اين طرح جزييات به اصلاح عمومي رسد .

شهردار تهران درمورد مشكل آب گرفتگي معابر بر اثر بارندگي هاي اخير توضيح داد : بارندگي هاي اخير د رتهران نشان لطف و رحمت خداست و اميدواريم همچنان ادامه يابد اما مشكلاتي كه بر اثر اين بارندگي ها در سطح معابر شهر ايجاد شده عموما به علت فقدان نظافت كانال ها و پل ها و آب روها و ضعف شبكه و كافي نبودن ظرفيت شبكه هاي فاضلاب شهري است .

احمدي نژاد تصريح كرد : در سالهاي گذشته تاثير عامل پاكيزه نبودن آب روها با ضعف شبكه نا مناسب شهري برابري مي كرد اما اخيرا با تشكيل ستادي در حوزه معاونت خدمات شهري شهرداري عمليات پاكسازي آب رودها به طور مستمر و پيوسته انجام مي شود و اميدورايم هر چه زودتر اين مشكل به طور كامل بر طرف شود .

وي افزود : ضعف شبكه فاضلاب شهري درتهران همچنان به قوت خود باقي است و در برخي مناطق به طور طبيعي موجب بالا آمدن آب در سطح معابر مي شود در اين زمينه نيز گروهايي مامور شده اند كه با توجه به زمانبر بودن اين بخش براي رفع اين مشكل نيز اقدام مي شود .

شهردار تهران افزود : مسئله اي كه مشكل دفع آب هاي سطحي در تهران را با مشكلات بيشتري مواجه مي كند ريختن آشغال و زباله از سوي شهروندان در اين كانال است البته برخي از كارگان شهرداري با توجه به فرهنگ به جامانده از قديم اقدام به ريختن آشغال در اين شبكه ها مي كنند كه اميدواغريم با اصلاح اين شيوه در شهرداري و با همكاري مردم اين مشكل نيز هر چه زودتر برطرف شود .

وي گفت : در مورد پياده روها نيز مشكلات زيادي داريم و علاقمنديم كه هر چه زودتر مشكلات اين معابر را بر طرف كنيم اما هنوز طرح شخصي در اين زمينه وجودندارد كه با توجه به اهميت اين موضوع با تشكيل گروهي به منظور ساماندهي پياده نيز اقدام مي شود .

شهردار تهران درمورد افزايش ترافيك به خصوص پس از بارندگي هاي اخير گفت : شهردار تهران براي رفع اين مشكل ترافيك در تهران برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت مفصلي دارد كه مجالي براي بيان آنها نيست هفته آينده به طور كامل برنا مه هاي شهرداري براي كاهش معضل ترافيك را اعلام مي كنيم .

دكتر احمدي نژاد در مراسم ديدار با شهروندان منطقه 7 اضافه كرد : منطقه 7 تهران با دو نوع بافت فرسوده و ريز دانه در شرق و جنوب شرقي و بافت نسبتا نوساز در شمال و شمال غربي دارد كه نسبتا بافت غير متجانس را براي اين منظور بوجود آورده است .

وي گفت : طرحهاي زيادي براي احداث بزرگراهها ، تعريض خيابانها و اصلاح هندسي اين معابر وجود دارد كه با اجراي آنان به طور طبيعي بخش مهمي بافت هاي فرسوده اين منطقه نيز اصلاح مي شود .

وي گفت : در اين منطقه در مسير پادگان وليعصر تا مصلاي امام خميني (ره ) يك خط فرهنگي وجود دارد كه آثار فرهنگي و تارخي ارزشمندي را در خود جاي داده است كه نيازمند مرمت و بازسازي فوري است ، دراين زمينه مكاتباتي با سازمان ميراث فرهنگي داشته ايم كه به محض حضور آنان عمليات بازسازي اين اماكن آغاز مي شود.

شهردار تهران خاطر نشان كرد : افزايش فضاهاي ورزشي ، ساماندهي ميدان امام حسين، ضعف گره هاي ترافيكي اين منطقه به خصوص در خيابان شريعتي ، سيد خندان ، خيابان شهيد بهشتي و شهيد مطهري از جمله ديگر طرحهاي اساسي اين منطقه است كه به زودي براي اجراي آنان اقدام مي شود .