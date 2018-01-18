به گزارش خبرگزاری مهر، وینفرد شفر در نشست خبری قبل از دیدار روز جمعه تیمش برابر پدیده گفت:خوشحالم که دوباره به مشهد آمدم شهری که برای ایرانیان مقدس است. بار قبلی استقبال زیادی از ما شد. باید بگویم من و تمامی بازیکنان بسیار غمگینن هستیم برای کشتی که غرق شد. این احساس را داریم که ما هم عضو خانواده سرنشینان کشتی هستیم.

وی ادامه داد: سه 4 ماه هست که اینجا هستم و همه با قدرت کار می کنند تا استقلال را بهتر کنیم. سعی کردیم تیم را بالانشین کنیم. افتخار می کنم به کاری که در این تیم در حال انجام است. ما خیلی خیلی سخت تلاش کردیم ما شرایط روحی و بدنی خوبی نداشتیم. مسیر سختی هم برای موفقیت داریم. ما باشگاه کوچکی نیستیم. استقلال در ایران و آسیا بسیار بزرگ است. من به همین خاطر نباید به شایعات توجه کنم.

سرمربی آلمانی آبی پوشان ادامه داد: هدف ما بازی های آینده است. جام حذفی بسیار برای ما مهم است. من نمی خواهم در لیگ قهرمانان مثل دیدار با العین یا نتیجه پرسپولیس مقابل الهلال نتیجه بگیرم چون فوتبال بسیار برای مردم مهم است.

وینفرد شفر با بیان جمله ای که البته مشخص نشد منظورش کدام اتفاق بوده است گفت: هر هفته یک سنگ جلو پای ما می اندازند. انرزی من نباید صرف کارهایی شود که وظیفه من نیست.

سرمربی استقلال در مورد جباری گفت: درباره آقای جباری شاید در هفته اینده بگویم جلسه ما درباره چه بود. من بهترین ها را برای باشگاه و او می خواهم. باشگاه هم می دانست که ما برای بار دوم با جباری جلسه بگذاریم. می دانم که تیم و بازیکنان خوبی دارم. بعد از بازی اخر دیدیم که علی قربانی شرایط خوبی نداشت ولی الان ما یک تیم بسیار خوبی هستیم. همه بازیکنان پشت سر قربانی بودند و من از این بابت خوشحالم. به بازیکنانم افتخار می کنم.

وی افزود: می خواهم از هوادارانمان هم تشکر کنم. این هواداران فقط وقتی می بریم پشت ما نیستند همیشه حامی ما هستند. هواداران به تیم کمک می کنند. ما در همه جای ایران هواداران زیاد و خوبی داریم که در مقاطع سخت از ما حمایت می کنند ما هم با عملکرد خوبمان جواب اعتمادشان را برگردانیم. در گذشته تیم های زیادی داشتم و دقیقا می دانم چه باید بگویم و می گویم هواداران ما فوق العاده هستند. انها به ما قدرت می دهند.

سرمربی استقلال در مورد بازیکن جدید آبی پوشان نیز گفت: راجع به بازیکن جدید هم باید بگویم هروقت اوکی شد باشگاه برایش مراسمی برگزار خواهد کرد. ضمنا ما یک بازیکن دیگر هم نیاز داریم. مدیرعامل گفت شاید این مشکل باشد اما او قول داد تمام سعی و تلاشش را بکند.

وی در مورد حریف روز جمعه تیمش گفت: من چند تا دی وی دی با همکارانم از پدیده دیدم. باید خیلی سطح بالاتری بازی کنیم. در استاندارد خودمان بازی کنیم. مثل بازی سایپا خوابمان نبرد. ما می خواهیم پدیده را ببریم اما این کار آسانی نیست. فردا درباره اخرین مسایل بازی صحبت می کنیم و امیدواریم برنده باشیم. بعد از ان به بازی حذفی و آسیایی توجه داریم. همه تیم ها می خواهند به استقلال گل بزنند. مثل بایرن در آلمان که همه با چند برابر قدرتشان مقابل بایرن قرار می گیرند. به یازیکنانم گفتم این به نوعی تعریف و تمجید است.

شفر در مورد مصدومان تیمش هم گفت: دو مصدوم در دیدار قبلی داشتیم. دو تا مصدوم هم داشتیم که باید انها را عوص می کردیم. دو بازیکن فردا بازی خواهند کرد که در دیدارهای اینده به کار ما خواهند امد. آنها باید خودشان را به مربی ثابت کنند.

سرمربی استقلال در مورد افت تیمش گفت: ما چند بازی را پرگل بردیم. دقایق زیادی گل نخوردیم. ولی فوتبال مثل لاتاری شانسی نیست. برای پیروزی باید همیشه زحمت کشید. سایپا حریف سختی بود و همه گفتند چرا نبردیم؟ در حالی که این طبیعت فوتبال است. جبارف نبود و همه می گفتند شاید ما کسی به جز او نیاز داریم.

وی در مورد اینکه رحمتی برابر پدیده بازی می کند یا حسینی گفت: قبل از بازی جام حذفی ما توافقی با هر دو داشتیم. دو دروازبان خیلی خوب داریم. جام حذفی رحمتی بازی می کند و لیگ را حسینی. رحمتی نمی تواند بدون بازی در شرایط بازی قرار گیرد. تیمی که در جمعه بازی نمی کند فردای مسابقه باید با تیم رزرو دیدار دوستانه داشته باشد اما این برای ما تاکنون انجام نشده. این خیلی مهمتر از تمرین کردن است.