اصلاحات سمت وسوي آمريكايي وغربي ندارد؛ ملي مذهبي ها هيچگاه عضوگروههاي دوم خردادي نبوده اند

محمد سلامتي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار سياسي مهر، گفت: اگر شوراي نگهبان بخواهد برخوردي سياسي و خطي داشته باشد، ياسي كه امروز در جامعه نفوذ يافته در ميان كانديداها هم نفوذ خواهد يافت و دراين صورت انگيزه اي براي حضور اصلاح طلبان در انتخابات وجود نخواهد داشت.

سلامتي تاكيد كرد: مجريان و بويژه ناظران بايد به گونه اي عمل كنند كه زمينه اعتماد عمومي مردم در انتخابات فراهم شود.

وي افزود: گروههاي دوم خردادي به اين نتيجه رسيده اند كه در انتخابات هفتم فعالانه حضور داشته باشند و شوراي نگهبان بايد ملزومات شركت كليه احزاب و ديدگاههاي سياسي را در انتخابات فراهم كند.

دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تشكيل كنگره سراسري مجمع روحانيون مبارز را به عنوان پيشرو احزاب اصلاح طلب در كشوراقدامي ارزشمند دانست و گفت: آمادگي اين مجمع براي ائتلاف با ساير گروههاي دوم خردادي را بايد به فال نيك گرفت و ما نيز آماده همكاري و هماهنگي با همه گروههاي اصلاح طلب هستيم.

محمد سلامتي هرگونه انتصاب اصلاحات به غرب و آمريكا را رد كرد و گفت: جنبش اصلاحات يك جبهه كاملا مبتني بر خواست و اراده ملت ايران است و تحولات اخير نشان داد آمريكا در جذب اپوزيسيون خارج از كشور نيز موفق نشده و ناكام ماند.

دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با تاكيد بر اينكه ائتلاف مي تواند به وحدت گروههاي دوم خرداد بينجامد گفت: ملي مذهبي ها هيچ گاه جزو گروههاي دوم خرداد نبوده اند و اين سازمان تنها با گروههاي 18 گانه اصلاح طلب ائتلاف و همكاري خواهد كرد.