محمد سلامتي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار سياسي مهر، گفت: اگر شوراي نگهبان بخواهد برخوردي سياسي و خطي داشته باشد، ياسي كه امروز در جامعه نفوذ يافته در ميان كانديداها هم نفوذ خواهد يافت و دراين صورت انگيزه اي براي حضور اصلاح طلبان در انتخابات وجود نخواهد داشت.
سلامتي تاكيد كرد: مجريان و بويژه ناظران بايد به گونه اي عمل كنند كه زمينه اعتماد عمومي مردم در انتخابات فراهم شود.
وي افزود: گروههاي دوم خردادي به اين نتيجه رسيده اند كه در انتخابات هفتم فعالانه حضور داشته باشند و شوراي نگهبان بايد ملزومات شركت كليه احزاب و ديدگاههاي سياسي را در انتخابات فراهم كند.
دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تشكيل كنگره سراسري مجمع روحانيون مبارز را به عنوان پيشرو احزاب اصلاح طلب در كشوراقدامي ارزشمند دانست و گفت: آمادگي اين مجمع براي ائتلاف با ساير گروههاي دوم خردادي را بايد به فال نيك گرفت و ما نيز آماده همكاري و هماهنگي با همه گروههاي اصلاح طلب هستيم.
محمد سلامتي هرگونه انتصاب اصلاحات به غرب و آمريكا را رد كرد و گفت: جنبش اصلاحات يك جبهه كاملا مبتني بر خواست و اراده ملت ايران است و تحولات اخير نشان داد آمريكا در جذب اپوزيسيون خارج از كشور نيز موفق نشده و ناكام ماند.
دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با تاكيد بر اينكه ائتلاف مي تواند به وحدت گروههاي دوم خرداد بينجامد گفت: ملي مذهبي ها هيچ گاه جزو گروههاي دوم خرداد نبوده اند و اين سازمان تنها با گروههاي 18 گانه اصلاح طلب ائتلاف و همكاري خواهد كرد.
دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در گفتگو با مهر:
اصلاحات سمت وسوي آمريكايي وغربي ندارد؛ ملي مذهبي ها هيچگاه عضوگروههاي دوم خردادي نبوده اند
محمد سلامتي دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با تاكيد بر اينكه اين حزب در انتخابات مجلس هفتم هماهنگ با ساير گروههاي دوم خرداد عمل خواهد كرد گفت: اگر شرايط برگزاري يك انتخابات آزاد ، گسترده و سالم فراهم شود ، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي فعالانه در انتخابات شركت مي كند.
