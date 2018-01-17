به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر ظهر چهارشنبه در این نشست اظهار داشت: توجه به زیرساخت‌ها و ابزار ارتباطی در دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری، ساماندهی مجامع وابسته و برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه اقشار تاثیرگذار از برنامه‌های سازمان تبلیغات اسلامی بوشهر در راستای ارتقای تولید محتوای مذهبی است.

حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی اضافه کرد: استخراج و گردآوری محتوا از طریق سایت تبیان و تشکل های میان تخصصی، ایجاد فضای رقابتی در راستای تولید محتوای دینی و برگزاری جشنواره‌های مختلف و همچنین افزایش تعامل با صدا و سیما در راستای تبیین محتوای مذهبی از دیگر سیاست‌های سازمان است.

حجت‌الاسلام سید علی پناه محمودی نیا، معاون فرهنگی پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی استان بوشهر نیز رسالت سازمان نهادهای مذهبی را ایجاد فضای مجازی با محتوای مناسب بر مبنای احیای اندیشه های اسلامی عنوان کرد.

محمد شهبازی دبیر کارگروه تولید محتوای رسانه ای با رویکردهای دینی تبلیغات اسلامی استان بوشهر ضمن ارائه گزارشی از پیگیری مصوبات جلسات قبل بر لزوم ورود جدی به فضای مجازی به‌عنوان حوزه تاثیر گذار در تعاملات اجتماعی در راستای ترویج ارزش‌های دینی و اسلامی تاکید کرد.

حجت‌الاسلام نعمت الله عظیمی فرد رئیس اعزام مبلغ و سیدجلال سعیدی، کارشناس امور دفاتر، حسین ادیبی، کارشناس تشکل ها، عبدالله رئیسی کارشناس پژوهش و اموزش، محمودرضا قائم پور مسئول حراست، مقصود غلامی کارشناس روابط عمومی و مصطفی اسماعیلی، کارشناس قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر نظر خود را در زمینه تولید محتوای رسانه‌ای عنوان کردند.