محمد عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه کشاورزی یکی از بخشهای مهم و اولویتدار در شهرستان زنجان است، افزود: پروژههای این بخش با جدیت پیگیری میشود و فرمانداری زنجان برای اجرای طرحهای کشاورزی برنامه ریزی لازم را با سازمان جهاد کشاورزی دارد.
وی به توسعه صادرات محصولات کشاورزی در استان زنجان اشاره کرد و یادآور شد: خوشبختانه در استان زنجان محصولات کشاورزی باکیفیت و ارگانیک تولید میشود و توجه به این امر مهم باعث عرضه بهتر محصولات کشاورزی میشود.
فرماندار زنجان گفت: یکی از موانع اقتصاد مقاومتی اصلاح رویکردها است و این امر باید در بخش کشاورزی مدنظر قرار گیرد. درگذشته در بخش کشاورزی اشتباهاتی بوده که امروز باید اصلاح شوند.
عسگری تأکید کرد: توجه به الگوی کشت محصولات یکی از ضروریات است و استان زنجان ظرفیتها و پتانسیلهای خوبی در بخش کشاورزی دارد و برای تقویت این بخش باید الگوی کشت اصلاحشده در دستور کار قرار گیرد.
وی سهم بخش کشاورزی را در اشتغال استان زنجان ۳۱ درصد اعلام کرد و افزود: اعتبارات خوبی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری اختصاص دادهشده است و باید سهم اشتغال استان در این بخش تثبیت شود.
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