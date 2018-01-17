  1. استانها
  2. اصفهان
۲۷ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۲۸

امام جمعه نجف‌آباد مطرح کرد:

هراس دشمنان از وحدت عالمان و مسئولان/ نیازمند علم و عمل هستیم

هراس دشمنان از وحدت عالمان و مسئولان/ نیازمند علم و عمل هستیم

اصفهان - امام جمعه نجف‌آباد گفت: وحدت عالمان و مسئولان جامعه بیگانگان را می‌ترساند چراکه به خوبی می دانند اگر عالمان و خادمان دست به دست هم دهند جامعه رشد روزافزونی داشته و متوقف نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی حسناتی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم یادبود حجت‌الاسلام مهدی مظاهری در مسجد سید اصفهان با بیان اینکه بر اساس اعتقادات دینی و آیات قرآنی مرگ مقدمه حیات جاویدان است، اظهار داشت: حضرت علی (ع) نیز در این ارتباط می﻿فرماید، مرگی که همراه با غلبه بر دشمن باشد به معنای زندگی جاوید است.

وی با بیان اینکه مرگ برای انسان﻿هایی مانند مرحوم مهدی مظاهری شیرین است چراکه مشتاق ملاقات با خدا بود، افزود: این چهره ماندگار تبلیغ به اندازه﻿ای شیوا و بلیغ صحبت می﻿کرد که بسیاری از افراد از جلسات وعظ وی متنبه شده و راه و روش زندگی خود را عوض ﻿می﻿کردند.

حجت﻿الاسلام مهدی مظاهری به جوانان توجه ویژه داشت

امام جمعه نجف‌آباد با بیان اینکه حجت﻿الاسلام مهدی مظاهری به جوانان توجه ویژه داشت، گفت: این عالم اسلام شناس به دنبال پیاده کردن دین در جامعه بود و و دل﻿ها را شیفته مکتب اهل﻿بیت می﻿ساخت.

وی با یادآوری فعالیت﻿های حجت﻿الاسلام مهدی مظاهری در ارتباط با گره﻿گشایی از کار مردم بیان داشت: ایشان از افراد فعال در زمینه کمک به رزمندگان در دوران دفاع مقدس بود.

حسناتی ادامه داد: مردم اصفهان به یاد دارند که در دوران هشت ساله دفاع مقدس حجت﻿الاسلام مهدی مظاهری در مراسم﻿های دعای کمیل و ندبه با سخنان پرشور خود جمعی را شیفته حضور در جبهه﻿های حق علیه باطل می﻿کرد.

مردم از مسئولان انتظار خدمتی صادقانه بر مبنای ارزش﻿های انقلابی دارند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه در مقطع حساس کنونی نیازمند علم و عمل به شکل توام هستیم، گفت: مردم ما از مسئولان انتظار خدمتی صادقانه بر مبنای ارزش﻿های انقلابی را دارند.

امام جمعه نجف‌آباد با اشاره به اینکه وظیفه عالمان تعلیم مبانی اخلاقی،‌ فرهنگی و دینی است و مسئولان به عنوان خدمت﻿گزاران جامعه باید از مشکلات مردم گره﻿گشایی کنند، تاکید کرد: وحدت بین عالمان و مسئولان جامعه بیگانگان را می‌ترساند چراکه به خوبی می دانند اگر عالمان جامعه و خادمان ملت دست به دست یکدیگر دهند جامعه رشد روزافزونی داشته و متوقف نخواهد شد.

نورانیت چهره افراد در قیامت به معرفت و عمل آنها بازمی‌گردد

وی با تاکید بر اینکه علم و عمل تنها توشه ارزشمند انسان﻿ها در معاد است به نوعی که نورانیت چهره افراد در قیامت، به معرفت و عمل آنها بازمی‌گردد، گفت: اولیای خدا باطن دنیا را مشاهده می‌کنند و بر این اساس مال دنیا، پست و مقام را تنها زمینه‌ای برای خدمت به خلق خدا می‌دانند و به آن وابستگی ندارند.

کد مطلب 4202753

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها