هراس دشمنان از وحدت عالمان و مسئولان/ نیازمند علم و عمل هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مصطفی حسناتی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم یادبود حجتالاسلام مهدی مظاهری در مسجد سید اصفهان با بیان اینکه بر اساس اعتقادات دینی و آیات قرآنی مرگ مقدمه حیات جاویدان است، اظهار داشت: حضرت علی (ع) نیز در این ارتباط میفرماید، مرگی که همراه با غلبه بر دشمن باشد به معنای زندگی جاوید است.
وی با بیان اینکه مرگ برای انسانهایی مانند مرحوم مهدی مظاهری شیرین است چراکه مشتاق ملاقات با خدا بود، افزود: این چهره ماندگار تبلیغ به اندازهای شیوا و بلیغ صحبت میکرد که بسیاری از افراد از جلسات وعظ وی متنبه شده و راه و روش زندگی خود را عوض میکردند.
حجتالاسلام مهدی مظاهری به جوانان توجه ویژه داشت
امام جمعه نجفآباد با بیان اینکه حجتالاسلام مهدی مظاهری به جوانان توجه ویژه داشت، گفت: این عالم اسلام شناس به دنبال پیاده کردن دین در جامعه بود و و دلها را شیفته مکتب اهلبیت میساخت.
وی با یادآوری فعالیتهای حجتالاسلام مهدی مظاهری در ارتباط با گرهگشایی از کار مردم بیان داشت: ایشان از افراد فعال در زمینه کمک به رزمندگان در دوران دفاع مقدس بود.
حسناتی ادامه داد: مردم اصفهان به یاد دارند که در دوران هشت ساله دفاع مقدس حجتالاسلام مهدی مظاهری در مراسمهای دعای کمیل و ندبه با سخنان پرشور خود جمعی را شیفته حضور در جبهههای حق علیه باطل میکرد.
مردم از مسئولان انتظار خدمتی صادقانه بر مبنای ارزشهای انقلابی دارند
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه در مقطع حساس کنونی نیازمند علم و عمل به شکل توام هستیم، گفت: مردم ما از مسئولان انتظار خدمتی صادقانه بر مبنای ارزشهای انقلابی را دارند.
امام جمعه نجفآباد با اشاره به اینکه وظیفه عالمان تعلیم مبانی اخلاقی، فرهنگی و دینی است و مسئولان به عنوان خدمتگزاران جامعه باید از مشکلات مردم گرهگشایی کنند، تاکید کرد: وحدت بین عالمان و مسئولان جامعه بیگانگان را میترساند چراکه به خوبی می دانند اگر عالمان جامعه و خادمان ملت دست به دست یکدیگر دهند جامعه رشد روزافزونی داشته و متوقف نخواهد شد.
نورانیت چهره افراد در قیامت به معرفت و عمل آنها بازمیگردد
وی با تاکید بر اینکه علم و عمل تنها توشه ارزشمند انسانها در معاد است به نوعی که نورانیت چهره افراد در قیامت، به معرفت و عمل آنها بازمیگردد، گفت: اولیای خدا باطن دنیا را مشاهده میکنند و بر این اساس مال دنیا، پست و مقام را تنها زمینهای برای خدمت به خلق خدا میدانند و به آن وابستگی ندارند.
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