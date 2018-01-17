هراس دشمنان از وحدت عالمان و مسئولان/ نیازمند علم و عمل هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی حسناتی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم یادبود حجت‌الاسلام مهدی مظاهری در مسجد سید اصفهان با بیان اینکه بر اساس اعتقادات دینی و آیات قرآنی مرگ مقدمه حیات جاویدان است، اظهار داشت: حضرت علی (ع) نیز در این ارتباط می﻿فرماید، مرگی که همراه با غلبه بر دشمن باشد به معنای زندگی جاوید است.

وی با بیان اینکه مرگ برای انسان﻿هایی مانند مرحوم مهدی مظاهری شیرین است چراکه مشتاق ملاقات با خدا بود، افزود: این چهره ماندگار تبلیغ به اندازه﻿ای شیوا و بلیغ صحبت می﻿کرد که بسیاری از افراد از جلسات وعظ وی متنبه شده و راه و روش زندگی خود را عوض ﻿می﻿کردند.

حجت﻿الاسلام مهدی مظاهری به جوانان توجه ویژه داشت

امام جمعه نجف‌آباد با بیان اینکه حجت﻿الاسلام مهدی مظاهری به جوانان توجه ویژه داشت، گفت: این عالم اسلام شناس به دنبال پیاده کردن دین در جامعه بود و و دل﻿ها را شیفته مکتب اهل﻿بیت می﻿ساخت.

وی با یادآوری فعالیت﻿های حجت﻿الاسلام مهدی مظاهری در ارتباط با گره﻿گشایی از کار مردم بیان داشت: ایشان از افراد فعال در زمینه کمک به رزمندگان در دوران دفاع مقدس بود.

حسناتی ادامه داد: مردم اصفهان به یاد دارند که در دوران هشت ساله دفاع مقدس حجت﻿الاسلام مهدی مظاهری در مراسم﻿های دعای کمیل و ندبه با سخنان پرشور خود جمعی را شیفته حضور در جبهه﻿های حق علیه باطل می﻿کرد.

مردم از مسئولان انتظار خدمتی صادقانه بر مبنای ارزش﻿های انقلابی دارند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه در مقطع حساس کنونی نیازمند علم و عمل به شکل توام هستیم، گفت: مردم ما از مسئولان انتظار خدمتی صادقانه بر مبنای ارزش﻿های انقلابی را دارند.

امام جمعه نجف‌آباد با اشاره به اینکه وظیفه عالمان تعلیم مبانی اخلاقی،‌ فرهنگی و دینی است و مسئولان به عنوان خدمت﻿گزاران جامعه باید از مشکلات مردم گره﻿گشایی کنند، تاکید کرد: وحدت بین عالمان و مسئولان جامعه بیگانگان را می‌ترساند چراکه به خوبی می دانند اگر عالمان جامعه و خادمان ملت دست به دست یکدیگر دهند جامعه رشد روزافزونی داشته و متوقف نخواهد شد.

نورانیت چهره افراد در قیامت به معرفت و عمل آنها بازمی‌گردد

وی با تاکید بر اینکه علم و عمل تنها توشه ارزشمند انسان﻿ها در معاد است به نوعی که نورانیت چهره افراد در قیامت، به معرفت و عمل آنها بازمی‌گردد، گفت: اولیای خدا باطن دنیا را مشاهده می‌کنند و بر این اساس مال دنیا، پست و مقام را تنها زمینه‌ای برای خدمت به خلق خدا می‌دانند و به آن وابستگی ندارند.