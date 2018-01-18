دوره کاردانی پیوسته در دانشگاه فنی و حرفه ای فعال شد

ابراهیم صالحی عمران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی رایزنی با وزارت علوم، قرار شد، آن دسته از دانش آموختگان هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش که تاکنون در دوره کاردانی پذیرفته نشده اند، می توانند صرفا برای سال تحصیلی ۹۸_۹۷ بدون نیاز به گذراندن واحد پیش نیاز(جبرانی) فقط در آموزشکده های فنی و حرفه ای پذیرفته شده و با مدرک کاردانی دانش آموخته شوند.

وی توضیح داد: دانش آموزان سه سال در هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش تحصیل کرده و دو سال نیز با تحصیل در دانشگاه فنی و حرفه ای یک مهارتی را می آموختند. امسال وزارت علوم اعلام کرد که دوره کاردانی پیوسته منسوخ است.

سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای ادامه داد: درباره این موضوع، با مسئولان ذی ربط وزارت علوم رایزنی کردیم و توضیح دادیم که باید بین دو نظام آموزش، یعنی نظام آموزش هنرستان های فنی و حرفه ای و دانشگاه ارتباطاتی باشد و مصوبه وزارت علوم دراین خصوص صحیح نیست.

وی یادآورشد: چراکه پنج سال برای آموزش یک مهارت کافی است و فرد نیز می تواند بعد از ۵ سال وارد بازار کار شود. بدین صورت که مقدمه مهارت را در دوره متوسطه گذرانده و بعد ادامه آن را به مدت دو سال در دانشگاه فنی و حرفه ای طی می کند.

سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای ادامه داد: وزارت علوم در یک بند، همان مصوبه (منسوخ شدن کاردانی پیوسته) آورده بود، افرادی که ۳ سال در هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش تحصیل کرده اند، اگر می خواهند وارد کاردانی پیوسته شوند، باید یک ترم پیش نیاز طی کنند که با پیگیری دانشگاه این بند لغو شد، و کاردانی پیوسته برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷، دوباره برای دانشگاه فنی و حرفه ای برقرار شد.

به گزارش مهر، اخیرا وزارت علوم اعلام کرد، براساس مصوبات کمیسیون برنامه ریزی آموزشی تمام دوره‌های کاردانی پیوسته توسط دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی منسوخ شده و قابل اجرا نخواهد بود.