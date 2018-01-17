به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ترند، منابع دیپلماتیک آگاه اعلام کردند که دعوت‌ نامه‌ های شرکت در کنگره مردمی سوریه واقع در شهر سوچی روسیه پس از دیدار مقامات کشورهای متضمنّ آتش‌ بس در سوریه شامل روسیه، ترکیه و ایران تنظیم و ارسال خواهد شد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، نشست مذکور در ۳۰ ژانویه سال جاری میلادی (سه شنبه ۱۰ بهمن ماه) در شهر مذکور برگزار خواهد شد.

این در حالیست که بر اساس اعلام خبرگزاری ترند، هیأت نمایندگی معارضین سوری نیز در این نشست شرکت خواهند کرد.

همچنین خبرها حاکیست، استفان دیمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نیز در فهرست حاضرین در نشست مذکور قرار دارد.