برگزاری مراسم معارفه «سیاوش شهریور» به عنوان فرماندار شمیرانات

به گزارش خبرنگار مهر، «سیاوش شهریور» ظهر چهارشنبه در مراسمی که با حضور محمد حسین مقیمی، استاندار تهران و جمعی دیگر از مسئولان شهرستانی و استانی به عنوان فرماندار شمیرانات برگزار شد، به عنوان فرماندار شمیرانات معرفی گردید.

در این مراسم که در اردوگاه «شهید باهنر» ، محله «نیاوران» برگزار شد، همچنین از زحمات «عزت اله خان محمدی» فرماندار سابق شمیرانات تقدیر به عمل آمد.

خان محمدی از این پس در سازمان ثبت احوال فعالیت خواهد کرد.

وی که در دوره ای ۴ ساله فرمانداری شمیرانات را بر عهده داشت، توانسته بود خدمات متعددی در این شهرستان انجام دهد.

استاندار تهران در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: به فرماندار جدید برای تکریم ارباب رجوع و تلاش در حل مشکلات اقتصادی تاکید شده است.

محمدحسین مقیمی، سال های فعالیت عزت اله خان محمدی را موفق توصیف کرد و گفت: باید خدماتی که در این شهرستان به مردم ارائه می شده است، ادامه یابد.