  1. استانها
  2. تهران
۲۷ دی ۱۳۹۶، ۱۶:۱۵

با حضور مسئولان شهرستانی و استانی انجام شد؛

برگزاری مراسم معارفه «سیاوش شهریور» به عنوان فرماندار شمیرانات

برگزاری مراسم معارفه «سیاوش شهریور» به عنوان فرماندار شمیرانات

شمیرانات- «سیاوش شهریور» در مراسمی با حضور مسئولان شهرستانی و استانی به عنوان فرماندار شمیرانات معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «سیاوش شهریور» ظهر چهارشنبه در مراسمی که با حضور محمد حسین مقیمی، استاندار تهران و جمعی دیگر از مسئولان شهرستانی و استانی به عنوان فرماندار شمیرانات برگزار شد، به عنوان فرماندار شمیرانات معرفی گردید.

در این مراسم که در اردوگاه «شهید باهنر» ، محله «نیاوران» برگزار شد، همچنین از زحمات «عزت اله خان محمدی» فرماندار سابق شمیرانات تقدیر به عمل آمد.

خان محمدی از این پس در سازمان ثبت احوال فعالیت خواهد کرد.

وی که در دوره ای ۴ ساله فرمانداری شمیرانات را بر عهده داشت، توانسته بود خدمات متعددی در این شهرستان انجام دهد.

استاندار تهران در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: به فرماندار جدید برای تکریم ارباب رجوع و تلاش در حل مشکلات اقتصادی تاکید شده است.

محمدحسین مقیمی، سال های فعالیت عزت اله خان محمدی را موفق توصیف کرد و گفت: باید خدماتی که در این شهرستان به مردم ارائه می شده است، ادامه یابد.

کد مطلب 4202828

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها