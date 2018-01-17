به گزارش خبرگزاری مهر، سایت رسمی باشگاه تراکتورسازی برای هواداران تراکتور نوشت: مذاکرات نمایندگان باشگاه با گزینه های سرمربیگری به صورت فشرده ادامه دارد. تا کنون بر خلاف برخی اخبار هیچ توافقی با فرد خاصی صورت نگرفته و رایزنی و مذاکره ادامه دارد.

لازم به ذکر است که نمایندگان باشگاه تا کنون هیچ مذاکره ای با گزینه های داخلی نداشته و تنها با گزینه های خارجی که پیش از این در رسانه ها مطرح شده اند مذاکرات ادامه دارد.

هدف همه ما سربلندی و موفقیت همچنین ساختن آینده ای روشن برای تراکتورسازی است و بر همین اساس با توجه به منافع باشگاه به دنبال حاصل شدن بهترین توافق سودمند دوجانبه هستیم و امیدواریم بتوانیم به زودی سرمربی جدید تراکتورسازی را معرفی کنیم.