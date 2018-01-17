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۲۷ دی ۱۳۹۶، ۱۹:۲۶

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

حل مشکلات مردم در دستور کار قرار گیرد

حل مشکلات مردم در دستور کار قرار گیرد

بیرجند- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تاکید بر رفع مشکلات مردم گفت: فرصت خدمت به مردم با برطرف کردن مشکلات مردم محقق می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی عصر چهارشنبه در دیدار با شهردار طبس اظهار داشت: فرصت‌ها نمی‌ماند و باید با بهره‌گیری از این فرصت‌ها تلاش کنیم تا گرهی از  مشکلات مردم باز شود.

وی با اشاره به مردم طبس بیان کرد: زندگی با صداقت مردم طبس قبل از زلزله مثال زدنی بود و از لحاظ صداقت، امانت و خلوص نیت مردمان بی نظیر بودند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه زلزله تنها زمین را متزلزل نمی‌کند، بلکه آسیب فرهنگی هم می‌زند، افزود: طبس قبل از زلزله شهرت به این داشت که حتی یک پرونده قضایی نداشته و مردم اسلامی ایرانی زندگی می‌کردند.

عبادی افزود: اینکه شهردار طبس که  اصالتا یزدی بوده و تاریخ می‌داند امر مفیدی بوده و مردم یزد هم مردمی جدی، اهل کار و عمل هستند و مسئولان چه کار خوبی کردند که شهردار یزدی انتخاب کردند.

وی با اشاره به حدیثی از امام علی(ع) افزود: این پست‌ها و مسئولیت‌ها هیچ ارزشی ندارد مگر حقی را به صاحب حق برساند و یا دست ظالمی را از دست مظلومی کوتاه کنید.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: مردم مشکلات زیادی دارند و در جهت رفع مشکلات آنها باید سعی و تلاش کنیم چرا که آنچه می‌ماند خدمت به خلق خدا است و وقتی دل محرومی را شاد کنید از خانه کعبه مهم تر است.

عبادی افزود: در هر پست و مقام هستید باید در جهت و اهداف خدایی کار کنید و هدف شما خدا باشد.

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کد مطلب 4202937

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