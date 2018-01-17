یادواره شهدای قرآنی برگزار شد/شناسایی ۳۳ شهید قرآنی در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه به مناسبت هفته قرآن و عترت استان فارس که از ۲۳ دی ماه جاری آغاز شده و تا ۲۸ این ماه ادامه دارد از خانواده ۹ شهید قرآنی تجلیل شد.
در این مراسم که با حضور معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد، عبدالهادی فقهیزاده با تأکید بر اینکه تمام شهدای قرآنی هستند، گفت: عدهای از شهدا قرآنیترند و عطر قرآن بیشتر فضای ذهن و زبان و اندیشه و عمل آنها را فراگرفته است.
وی که در سالن غزل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس سخن می گفت، با بیان اینکه همواره مؤمنانی هستند که تا آخر پا بر پیمان خود با خدا میفشارند افزود: آنان در این راه تا آخرین لحظه و نفس و نگاه ثابت قدم میمانند و برخی از اینها البته شربت شیرین شهادت را مینوشند و به بارگاه قرب الهی شرفیاب میشوند.
فقهیزاده، شهدا را کسانی دانست که هرگز در هدف، خرد و ایمان خود سست نشده و همواره در این راه گامهای استواری برمیداشتند و از اول تا آخر بر عهد خود با خدا پایدار ماندند.
وی افزود: عدهای دیگر بر عهد خود با خدا هستند اما چشم انتظار شهادت و فراهم شدن زمینه ایفای نقش در عرصههای گوناگون ایثار و شهادت و ایما ورزی و فرهنگآفرینی که امیدواریم خداوند این توفیق به ما عنایت کند که تا آخر بر پیمان خود با قرآن و عترت و عشق بایستیم و پایدار بمانیم و بی شک خداوند اجر این همه را خواهد داد.ف
معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد با بیان اینکه پاسداشت خانواده شهیدان یعنی پاسداشت ایثار، جانفشانی، ایمان و عمل مؤمنانه گفت: در مکتب اهل بیت(ع) ایمان دو رکن دارد یکی باور و دیگری عمل و ما مفتخریم به پیروی از مکتب اهل بیت(ع) که ایمان را منحصر در باور ندانسته است.
قهیزاده با تأکید بر لزوم قدردانی از شهدا و خانوادههای شهدا از سوی مسئولان گفت: اینها شهید نشدند که زندگی پایان بپذیرد بلکه شهید شدند که زندگی و آغازی نو برای همه ما داشته باشند؛ آنها شهید شدند برای ماندن و ایستادگی و فهمیدن و عمل ما که مؤمنانهتر، عاشقانهتر، قدرشناسانهتر و آگاهانهتر باشد و اکنون وظیفه ماست که البته این فرهنگ را پاس بداریم.
وی در ادامه گفت: باید گام در راهی بگذاریم که اولاً به صلاح ما ختم شود و ثانیاً راه دیگران اعم از فرزندان، دختران و پسران خود را اصلاح کنیم لذا باید بیش از سخن، عمل کنیم.
این مقام فرهنگی افزود: شهیدان الگوی عملی توصیف هستند چراکه بیش از همه عمل کردند و شاید کمتر از دیگران حرف زدند و سپس ادامه داد: مقام شامخ خانوادههای شهدا کمتر از مقام شهیدان نیست لذا باید همواره این مهم را مدنظر داشته باشیم.
به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم که با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و مدیرکل بنیاد شهید و ایثارگران انقلاب اسلامی استان برگزار شد از خانواده های شهیدان شعبانعلی اکبری باصری، فرزند فتحعلی، سیدمعزالدین معزی، فرزند سید احمد، عبدالحسین دستغیب، فرزند محمدتقی، مهدی ظریفکار، فرزند محمداسماعیل، سیدرحیم نجد حجازی، فرزند سیداحمد، محمدهادی خلوصی، فرزند محمد، عبدالرحیم اکبری باصری، فرزند غضنفر، اردشیر خلیفات، فرزند حسین و ناصر صابر تقدیر شد.
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