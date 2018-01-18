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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۴:۳۲

توصیه محققان به تازه مادران؛

۶ ماه شیر دادن به نوزاد ریسک دیابت را کاهش می دهد

۶ ماه شیر دادن به نوزاد ریسک دیابت را کاهش می دهد

تحقیقات جدید نشان می دهد شیردادن به نوزاد به مدت ۶ ماه یا بیشتر به شکل قابل توجهی ریسک ابتلا به دیابت را در زنان در دوره میانسالی به نصف کاهش می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، شیردادن به نوزاد نه تنها برای سلامت و رشد نوزاد بلکه برای سلامت مادر هم مهم است.

شیردادن به نوزاد علاوه بر تامین مواد مغذی اصلی برای نوزاد، میزان استرس مادر و همچنین خطر افسردگی پس از زایمان را کاهش می دهد.

مطالعات قبلی همچنین نشان داده اند که شیردادن به نوزاد موجب کاهش خطر برخی انواع سرطان ها می شود.

حال یافته های جدید موسسه تحقیقاتی کیسر کالیفرنیا نشان می دهد زنانی که شش ما یا بیشتر به نوزادشان شیر داده اند ۴۷ درصد کمتر در معرض ریسک ابتلا به دیابت قرار دارند.

اریکا گاندرسون، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ما در مطالعه خود به رابطه بسیار قوی بین طول مدت شیر دادن و کاهش ریسک ابتلا به دیابت پی بردیم.»

محققان در این مطالعه، داده های حدود ۵۰۰۰ زن ۱۸ تا ۳۰ سال را که بین سال های ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۶ در مطالعه CARDIA ثبت نام کرده و حدود ۳۰ سال تحت نظر بودند، بررسی کردند.

کد مطلب 4203042

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