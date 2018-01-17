مسببان وضع فعلی رودخانه کارون محاکمه شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا نواح عصر امروز چهارشنبه در نشست تخصصی بررسی راه‌های برون‌رفت از مرگ کارون با اشاره به انتشار اخبار نگران‌کننده در خصوص وضعیت فعلی رودخانه کارون، عنوان کرد: در بحث جامعه‌شناسی می‌توان این رودخانه را در چهار بخش سرمایه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سرمایه‌های نمادین بررسی کرد.

وی افزود: در بخش اقتصادی باید کارون را یک سرمایه عظیم نامید. در این زمان این رودخانه به صورت مستقیم و غیرمستقیم منبع درآمد خود را از آن تأمین می‌کنند.

نواح تصریح کرد: در بخش سرمایه‌های اجتماعی نیز باید گفت این رودخانه از سال‌های بسیار دور که تمدن‌ها در کنار آن شکل گرفتند، به‌نوعی تولیدکننده این‌چنین سرمایه‌های بوده است؛ تنوع اقوام در استان خوزستان نشات گرفته از این موضوع است.

رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه در این زمان به بخش سرمایه‌های فرهنگی کارون کمتر توجه می‌شود، گفت: این رودخانه به نوعی هویت خوزستان محسوب می‌شود. یکی از مشکلات یک جامعه امروزی نداشتن هویت فرهنگی است که متأسفانه خوزستان دارد کم‌کم به این مسئله دچار می‌شود.

وی گفت: رودخانه کارون در صورتی وجود داشته باشد و یا نباشد یک سرمایه نمادین محسوب می‌شود. بسیاری از هنرمندانی که زادگاهشان خوزستان بوده از این رود برای خلق آثار خود الهام می‌گرفتند.

نواح اظهار کرد: متأسفانه رودخانه کارون در این زمان وضعیت مناسبی ندارد و باید همه مسئولانی که مسبب این اوضاع بوده‌اند محاکمه شوند. تعارفات متداول باید در این زمینه کنار گذاشته شود.

رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: یکی از تبعات اجتماعی وضعیت این رودخانه مهاجرت روستاییان به شهرها و افزایش معضل حاشیه‌نشینی است. در این زمان ۴۰ درصد مردم اهواز حاشیه‌نشین هستند.

وی افزود: موضوعات مربوط به انتقال آب کارون نباید سیاسی شود. این موضوع نیز زمانی رخ می‌دهد که مردم استان وارد صحنه شوند و با حرکت‌هایی اجتماعی اعتراض‌های خود را مطرح کنند.