به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علی اکبر مهرفرد با بیان این که در کشورهای پیشرفته، مدیریت فرآیند پیش از تولید،هنگام تولید و پس از تولید محصولات کشاورزی بر عهده اتحادیه های تعاونی بخش کشاورزی است،تصریح کرد: برای افزایش بهره مندی تولیدکنندگان از ارزش افزوده تولیدات کشاورزی و حذف واسطه ها، باید با هم افزایی و همگرایی تشکل ها،اتحادیه ها و تعاونی های بخش کشاورزی کشور تقویت شوند تا بتوانند نسبت به ایجاد زنجیره های تولید از مزرعه تا سفره اهتمام نمایند.

وی افزود:تامین نهاده های تولید، توسعه صنایع فرآوری،بسته بندی و برندسازی و همچنین مدیریت بازار محصولات کشاورزی توسط تعاونی ها و تشکل های کشاورزی موجب ارتقای کیفیت تولید، کاهش هزینه تمام شده و همچنین کاهش تاثیر نوسانات بازار و پایداری تولید می شود.

مهرفرد،سیاست وزارت جهاد کشاورزی را حمایت همزمان از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصولات کشاورزی بیان کرد و در خصوص حمایت های این وزارت از تولیدکنندگان برنج اظهار داشت:وزرات جهاد کشاورزی از طریق تهیه و توزیع بذور باکیفیت،ارائه تسهیلات مکانیزاسیون،تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری،ایجاد صنایع تبدیلی،نوسازی شالیکوبی ها، بیمه محصول و همچنین نظام تعرفه ای و ممنوعیت واردات در فصل برداشت از شالیکاران حمایت می کند.

وی با اشاره به این که وزیر جهاد کشاورزی با هدف حمایت از کشاورزان و رونق بازار برنج داخلی، شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف کرده است تا ذخایر راهبردی برنج را برای اولین بار از تولید داخلی تامین نماید،خاطرنشان کرد:براین اساس،برنج های صدری هاشمی سال جاری کشاورزان از قرار هر کیلوگرم ۹۱۰۰ تومان،برنج شیرودی هر کیلو ۵۴۵۰ تومان و برنج های ندا و نعمت با قیمت هر کیلو ۴۸۵۰ تومان تا تاریخ پانزدهم بهمن ماه از شالیکاران خریداری می شود.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی،تولید سالانه برنج کشور را ۲.۲ میلیون تن و نیاز مصرفی کشور را نزدیک به ۳.۲ میلیون تن عنوان کرد و افزود: با توجه به شرایط اقلیمی کشور،این وزارت فقط از تولید برنج در استان های گیلان و مازندران حمایت می کند.

مهرفرد با بیان این که به منظور تامین نیاز مصرفی مردم،کسری تولید از خارج تامین می شود،اذعان داشت:با وجود واردات مقادیری برنج در سالجاری، افزایش قیمت برنج وارداتی در بازار به نظر می رسد به خاطر کمبود این محصول که بیشتر توسط اقشار با درآمد متوسط و پایین جامعه مصرف می شود، بوده بنابراین به منظور جلوگیری از افزایش قیمت این کالای اساسی در بازار شب عید این وزارت تصمیم به صدور مجوز ثبت سفارش واردات به مدت محدود (دو ماه) گرفته تا از این طریق امکان مصرف برنج با قیمت مناسب برای همه قشرهای مردم فراهم شود.