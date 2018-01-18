به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله کشیری، شامگاه چهارشنبه، در جمع خبرنگاران گلستان، اظهار کرد: در سال گذشته سند آسیب‎های اجتماعی آموزش و پرورش گرگان با روش علمی و برنامه ریزی خطی تهیه شد.

وی ادامه داد: در حوزه آسیب‎های اجتماعی فعالیت های خود را در سه قالب سیاست‎ تواناسازی معلمان، تواناسازی خانواده که منتج به تواناسازی دانش‌آموزان می‌شود، شروع کردیم.

کشیری اضافه کرد: براساس سند آسیب های اجتماعی، هشت استراتژی تدوین و همچنین برنامه هایی برای توسعه مشاوره و مددکاری ایجاد شد که شامل مرکز مشاوره دانش آموزان است، این مرکز برای مقابله با آسیب‎های اجتماعی در سطح مدارس، تهیه شده است.

وی همچنین اظهار کرد: مرکز مشاوره خانواده، مرکز نمایشگاه دائمی آسیب‎های اجتماعی و مرکز مدرسه اولیاء را در گرگان راه اندازی کردیم.

کشیری افزود: بیش از ۸۰۰ کلاس در زمینه تربیت دانش‌آموزان انجام شد، همچنین از ظرفیت معلمان برای شناسایی دانش‎آموزان بیش فعال و آسیب‎های حرکتی استفاده کردیم.

وی گفت: سال گذشته هزار و ۹۵۰ نفر مراجعه و مددکاری شدند که نیمی از آن ها دانش‌آموزان پایه اول بودند و تحت درمان قرار گرفتند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گرگان افزود: در راستای طرح شهید شوشتری در مناطق آسیب‌پذیر سه روستا به شکل ویژه بررسی شد و ساخت کلاس و فعالیت‎های فرهنگی، قرآنی، آموزشی و تربیتی در آنجا انجام می شود.

وی اظهار کرد: در سال ۹۲ میانگین معدل نهایی دانش آموزان گرگان ۱۱.۶ و رتبه ما در سطح کشور ۳۱۱ بود و اکنون میانگین معدل به ۱۳.۷ و رتبه به ۱۱۹ رسیده و از میانگین کشوری یک نمره بالاتر هستیم.

کسب رتبه سوم اخترشناسی در جهان

کشیری با بیان این که در حوزه اخترشناسی رتبه سوم جهانی را کسب کردیم، گفت: در زمینه کنکور رتبه دو استانی را داریم.

وی از برگزاری طرح کمربند سبز در مناطق محروم خبر داد و گفت: این طرح سبب بالا رفتن ۱.۸ نمره در معدل نهایی دانش آموزان شد و همچنین دو کلاس ۴۰ نفره برای کنکور در این مناطق تشکیل دادیم.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گرگان گفت: ۱۰۵ دانش آموزان شهرستان در رشته پزشکی و زیرشاخه های آن قبول شدند که در سال ۹۲ این تعداد ۲۵ نفر بود.

کشیری افزود: مقام آوری در مسابقات قرآنی، رشته های هنری و ۲۳ رتبه اول کشوری از دیگر موفقیت های اداره آموزش و پرورش گرگان است.