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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۱۷

از صبح امروز؛

ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد آغاز شد

ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه آزاد آغاز شد

ثبت ‌نام و انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت رشته‌ های آزمون سراسری و کارشناسی ناپیوسته ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی از ساعت ۸ صبح امروز (پنج شنبه) آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، ثبت نام و انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت رشته های آزمون سراسری و کارشناسی ناپیوسته ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی از ساعت ۸ صبح امروز پنجشنبه ۲۸ دی ماه آغاز و تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۱۴ بهمن ادامه خواهد داشت.

تمام داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری و کارشناسی ناپیوسته که متقاضی تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی هستند و در مرحله قبلی انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کرده یا نکرده اند، می توانند با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.org نسبت به انتخاب حداکثر بیست رشته محل دانشگاهی اقدام کنند.

امکان ویرایش رشته محل های انتخابی تا پایان مدت زمان ثبت نام برای داوطلبان فراهم است.

کد مطلب 4203081
زهرا سیفی

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    نظرات

    • محمدی IR ۱۴:۵۹ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۹
      0 0
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      اصلا کل رشته ها حذف شدن با این شرایط باید تاسف خورد برای آموزش عالی کشور

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