سارق زورگیر در شهرستان گچساران دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد موسوی افزود: این فرد اقدام به اغفال بانوان و زورگیری و سرقت از آنان می کرد.

وی بیان داشت: برابر اخبار واصله و مراجعات حضوری چند خانم جوان شخصی ناشناس با یک دستگاه خودروی شخصی سواری پراید به عنوان مسافر کش در سطح شهر اقدام به اغفال بانوان و زورگیری و سرقت از آنها می کرد.

موسوی افزود: پس از بررسیهای فنی و پلیسی مشخص شد این فرد با خودروی سواری پراید سفید به یکی از شهرستانهای استان فارس فرار کرده که ضمن هماهنگی با دستگاه قضایی، اکیپی از ماموران کلانتری ۱۱ شهر گچساران به شهرستان مورد نظر در استان فارس اعزام شدند.

وی بیان داشت: طی یک عملیات غافلگیرانه خودروی موردنظر شناسایی و راننده آن دستگیر و جهت بررسی به شهرستان گچساران انتقال داده شد.

موسوی اظهار داشت: در بازرسی از خودرو این متهم تعداد ۲۴۰ عدد قرص لورازپام، کلونازپام، پنج دستگاه گوشی تلفن همراه، ۱۵ عدد مموری، شش عدد سیمکارت و دو عدد کلاه گیس و مقداری مواد خوراکی آلوده به مواد بیهوشی و مبلغ پانزده میلیون ریال چک پول کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس شهرستان گچساران اظهار داشت: متهم در بازجوییهای پلیس به شش فقره سرقت و زور گیری و اغفال زنان در شهر گچساران و شهرهای بهبهان و آغاجاری در استان خوزستان اعتراف کرد.

موسوی تاکید کرد: مردم از سوار شدن به خودروهای شخصی خودداری و از سرویسهای عمومی استفاده کنند و در صورت مشاهده موارد مشابه مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.