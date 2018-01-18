اجرای قابل اعتنای همایون سخی/ تاج در «تار و پود» قصه گفت

به گزارش خبرنگار مهر، همایون سخی نوازنده شناخته شده رباب از کشور افغانستان چهارشنبه شب ۲۷ دی در چارچوب هشتمین روز از برگزاری سی و سومین جشنواره موسیقی فجر همراه با میرویس کاظمی نوازنده طبلا و حسین رضایی نیا نوازنده ایرانی دف تازه ترین کنسرت خود در تالار وحدت برگزار کرد.

همایون سخی از جمله نوازندگانی است که قرار بود در دوره سی و یکم جشنواره کنسرت خود را برگزار کند اما به دلیل لایحه بودجه سال ۲۰۱۶ آمریکا بود که طبق آن، شهروندان ۳۸ کشوری که می‌توانستند برای تجارت یا گردشگری، مدت ۹۰ روز بدون اخذ روادید در خاک ایالات‌ متحده اقامت داشته باشند، در صورتی که طی ۵ سال گذشته به سوریه، عراق، سودان و ایران سفر می کردند دیگر نمی توانستند مانند قبل بدون روادید وارد آمریکا شوند، موفق به حضور در ایران نشده بود.

به هر حال این نوازنده جهانی در هشتمین شب جشنواره با شکلی از اجرا روی صحنه رفت که به سبب برخی از نوآوری ها و سبک منحصر به فردی که در نوازندگی رباب داشت مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت. او در بخش اول کنسرت که متمرکز بر اجراهای تکنیکی آثارش اختصاص داشت توانست آمیزه ای از نوازندگی اصیل ساز رباب و نوآوری های این حوزه را با همراهی طبلای میرویس کاظمی به مخاطب ارائه دهد. فضایی که در بخش دوم برنامه با ورود حسین رضایی نیا نوازنده با سابقه دف کشورمان رنگ و لعابی دیگر گرفت و در مجموع توانست با در نظر گرفتن فرهنگ تاریخی و فرهنگی دو کشور ایران و افغانستان و آمیزش آنها با هم اجرای قابل اعتنایی را پیش روی تماشاگران ایرانی اش قرار دهد.

«تار و پود» هم عنوان کنسرت دوم هشتمین شب جشنواره موسیقی فجر به آهنگسازی حمید متبسم و خوانندگی وحید تاج بود که پیش از این نیز به عنوان پروژه ای موسیقایی برای مخاطبان اجرا شده بود.

کنسرت «تار و پود» به گفته خالقانش اقتباسی آزاد و موسیقایی از منظومه عاشقانه خسرو و شیرین اثر نظامی گنجوی است که شرح عشق و دلدادگی و ماجراهای دو شاهزاده کهن مشرق زمین یعنی خسرو پرویز فرزند هرمز چهارم امپراطور ایران و شیرین شاهدخت ارمنستان است. در واقع روایت حمید متبسم شرح وصلی است که به یمن عشق عمیق و پاک دو عاشق میسر می شود. عشقی بی پایان که غایتش یگانگی است و فصلی جز بهار ندارد. روایت متبسم نه از تغییر اشعار و داستان، که از گزینش از منظومه نظامی به دست می آید.

اگرچه تجربه کنسرت «تار و پود» به دلیل محتوای پرتفاخر و مجلل، اثر را در ردیف آثار ویژه حمید متبسم در مقام آهنگساز و وحید تاج در مقام خواننده قرار می دهد، اما اجرای دوباره چنین پروژه ای در جشنواره موسیقی فجر بعد از انتشار آلبوم نشان داد که با اندکی تغییر در نوع روایت و خوانش نمایشی می توانیم ترکیب های متفاوتی را از امتزاج موسیقی و نمایش به دست آوریم که رهنمون کننده اهداف ارزشمندی در عرصه موسیقی اصیل ایرانی است.

حمید متبسم آهنگساز، وحید تاج خواننده، سمیرا گلباز نوازنده تار، بهار مدیری نوازنده قیچک، ارسلان علیزاده نوازنده بربت و بهنام معصومی نوازنده سازهای کوبه ای گروه اجرای کنسرت «تار و پود» را تشکیل می دادند.