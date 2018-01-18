زلزله ۴.۵ ریشتری در حوالی بهاباد یزد

به گزارش خبرگزاری مهر ، مرکز لرزه نگاری کشور اعلام کرد : زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۵ ریشتر ساعت ۵:۴۶ صبح امروز در ۴۴کیلومتری بهاباد در استان یزد به وقوع پیوست .



عمق این زلزله در ۱۰ کیلومتری از سطح زمین اعلام شده است . مرکز این زلزله ۶۰کیلومتر ازساغند و ۶۴ کیلومتر از بافق در استان یزد فاصله داشت.