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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۶:۲۶

زلزله ۴.۵ ریشتری در حوالی بهاباد یزد

زلزله ۴.۵ ریشتری در حوالی بهاباد یزد

یزد ـ زلزله ای ۴.۵ ریشتری ساعت ۵:۴۶ صبح امروز حوالی بهاباد یزد رخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ،  مرکز لرزه نگاری کشور اعلام کرد : زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۵ ریشتر ساعت ۵:۴۶ صبح امروز در ۴۴کیلومتری بهاباد در استان یزد به وقوع پیوست .

عمق این زلزله در ۱۰ کیلومتری از سطح زمین اعلام شده است . مرکز این زلزله ۶۰کیلومتر ازساغند و ۶۴ کیلومتر از بافق در استان یزد فاصله داشت.

کد مطلب 4203132

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    نظرات

    • فرهنگی بازنشسته IR ۱۱:۲۶ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
      0 0
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      منتظر نظریه جدید «مادر زلزله شناسی» وطنی هستیم.

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