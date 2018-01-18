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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۸:۰۶

فرماندار دهلران خبر داد:

تخصیص ۷۰۰ میلیون ریال برای ساخت یادمان شهید چاغروند

تخصیص ۷۰۰ میلیون ریال برای ساخت یادمان شهید چاغروند

ایلام-فرماندار دهلران از تخصیص ۷۰۰ میلیون ریال برای تکمیل احداث یادمان شهید چاغروند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسینعلی موسوی عصر چهارشنبه در جریان بازدید رئیس سازمان برنامه و بودجه استان از تعدادی از طرح های در دست اجرای شهرستان دهلران اظهار کرد: این اعتبار در کمیته برنامه ریزی شهرستان به تصویب رسیده است.

وی افزود: امیدواریم بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان هرچه زودتر عملیات اجرایی آن را آغاز کند.

فرماندار دهلران تاکید کرد: ۴ میلیارد ریال نیز برای ادامه احداث مصلی شهر دهلران در نظر گرفته شده است.

موسوی گفت: مصلی کنونی این شهر قدیمی شده و لزوم احداث مکان جدید ضروری به نظر می رسد.

وی با اشاره به ظرفیت های مرزی این شهرستان گفت: ۴۰ میلیارد ریال قرار است برای تکمیل زیرساخت های مرز چیلات هزینه شود تا شاهد رونق مبادلات تجاری و بازرگانی در این شهرستان مرزی باشیم.

کد مطلب 4203135

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