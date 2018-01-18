ارزشمندترین سرمایه های جامعه در دامان مادران تربیت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی شامگاه چهارشنبه در ویژه‌برنامه بصیرت و در جمع همسران و کارکنان ارتش، بابیان اینکه شاید تفکر عمده جامعه در خصوص بصیرت، محدود به مباحث سیاسی و اجتماعی باشد، افزود: این در حالی است که وقتی دقیق‌تر به این مسئله نگاه کنیم، همه انسان‌ها نیاز به این دارند که در ارتباط با تکالیف، وظایف وزندگی‌شان، نگاه عمیق و بلندمدت نسبت به مسائل، ازجمله بصیرت در دین، بصیرت در انجام تکلیف و بصیرت در همه عرصه‌های مختلف زندگی داشته باشند.

وی تصریح کرد: افتخاری که برای همسران نظامی وجود دارد این است که مردان این زنان به‌عنوان مرزداران بزرگ، سینه‌شان را در برابر دشمنان در مرزهای آبی، خاکی و هوایی سپر کردند و بخش بزرگی از امنیت کشور در سایه هوشیاری، آگاهی، رشادت، جانبازی و فداکاری همسران این قشر از جامعه به وجود می‌آید.

امام‌جمعه زنجان با اشاره به تعابیر امیر مؤمنان حضرت علی (ع) برای نیروهای نظامی، اظهار کرد: قلعه‌های محکم حفظ امنیت کشور، نیروهای نظامی هستند و مایه سربلندی هر حکومتی نیروی نظامی مقتدر، توانمند و کارآمد است که در این رابطه نقش همسران، سنگین است.

خاتمی یادآور شد: مقدس‌ترین کانون اجتماعی که قرآن و دین مقدس اسلام به آن توجه دارد، کانون گرم خانواده است. اولین هسته جامعه را کانون گرم خانواده تشکیل می‌دهد و در این کانون، کارها تقسیم‌شده و بخش سخت‌افزاری کار برعهده مردان و بخش نرم‌افزاری و دشوار آن بر دوش زنان است.

وی با تأکید بر اینکه اولین هنر بانوان، هنر زن بودن است و این هنر بسیار بزرگی است، ادامه داد: مدیر داخلی خانواده زن بوده و این زنان هستند که کانون خانواده را در آرامش نگه می‌دارند. وظیفه سنگین دیگری که مادران بر عهده‌دارند،تربیت فرزندان است.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با اشاره به اینکه گاهی در جوامع در مورد درآمد مردان در بیرون از خانه مباحثی مطرح می‌شود، به همین خاطر برخی از زنان نیز علاقه‌مند هستند همین درآمد را داشته باشند، افزود: اصل درآمد خوب است اما بزرگ‌ترین و ارزشمندترین سرمایه یک جامعه، نیروی انسانی آن جامعه است و این نیروی انسانی در دامن مادران مؤمن، دانشمند و لایق تربیت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه درواقع پایه خوشبختی یک جامعه به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در درون خانه بنانهاده می‌شود و معمار اصلی این مسئله هم مادران هستند که این هنر بسیار سنگین، مقدس و ارزشمندی است، تصریح کرد: خدماتی که مردان نظامی انجام می‌دهند ثواب ارزشمندی دارد که بخش بیشتر این ثواب بدون اینکه از ثواب مردان کم شود، مربوط به بانوان است، آرامش روحی که مردان نظامی در انجام‌وظیفه دارند، پایه‌اش را همسران این مردان نظامی می‌گذارند.

وی اظهار کرد: معمولان سه عرصه افراد را تربیت می‌کند، خانواده، محیط آموزشی و جامعه‌ای است که در آن زندگی می‌کنیم. فرزندان بیشترین زمان را در خانه که پدر بیرون خانه است، سپری می‌کنند و بیشترین وقت را با مادر می‌گذرانند.

امام‌جمعه زنجان بابیان اینکه ازنظر ضمیر ناخودآگاه در روان‌شناسی تربیتی، بیشترین اثرگذاری و شکل‌گیری شخصیت کودکان توسط مادر است، خاطرنشان کرد: بنابراین ثواب و فضیلتی که برای مادران است به‌مراتب بیشتر از فضیلت مجاهدان فی سبیل الله است.

خاتمی با بیان اینکه البته توجه به زمان و شرایط زمان و حفظ فرزندان از آسیب‌ناپذیری به لحاظ جسمی خوب است، گفت: اما برخی خطرات روحی و روانی نیز وجود دارد، ازجمله مسائل اخلاقی و عوامل آسیبی که از بیرون توسط دشمنان یا دوستان غافل و ناآگاه برای فرزندان ما ایجاد می‌شود که در اینجا نقش مادران بیش از هر زمان دیگری نمود پیدا می‌کند، بنابراین توصیه می‌کنیم به فکر سلامت روح و روان فرزندان خود بوده و آن‌ها را متناسب بازمان، شرایط اجتماعی و مقتضیات و نیازهای جامعه تربیت کنید.